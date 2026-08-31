Clădirea școlii Tribhuvan Trishuli, din districtul Nuwakot, la nord de Kathmandu, a fost distrusă în câteva secunde de apă.

Rajendra Dawadi își începuse miercuri dimineața ca de obicei. În jurul orei 9:10, în timp ce preda unei clase, un angajat a intrat în încăpere și a anunțat că o viitură de proporții se apropie. Avertismentul fusese transmis de rudele unor localnici care locuiau în amonte și care îi anunțaseră pe cei aflați în calea apelor, scrie The New York Times.

Dawadi a decis imediat să evacueze școala. În acel moment erau prezenți aproximativ 900 dintre cei 1.643 de elevi ai instituției.

„Erau suficient de mari ca să poată fugi imediat. Nu ar fi fost posibil să-i salvăm pe toți dacă ar fi fost acolo și elevii de grădiniță și cei din ciclul primar”, a explicat directorul. „M-am gândit că, chiar dacă avertismentul s-ar fi dovedit fals, cel mai rău lucru pe care l-am fi pierdut ar fi fost o zi de școală. Dar dacă am fi ignorat avertismentul, am fi putut pierde sute de vieți”, a spus Dawadi.

Școala a fost distrusă în câteva secunde

La aproximativ 9:23, la doar 13 minute după primul avertisment, viitura a ajuns în zonă. Un val de apă, noroi și resturi a măturat totul în cale, iar școala a fost distrusă în câteva secunde.

Cel puțin un profesor era încă dat dispărut luni, potrivit directorului.

Dezastrul a afectat mai multe regiuni din Nepal, iar viiturile au măturat clădiri, locuințe, drumuri și alte infrastructuri. Potrivit autorităților, aproape 1.000 de oameni au murit, în timp ce aproximativ 4.200 de persoane erau date dispărute.

Clădirea fusese construită de-a lungul mai multor ani. Din întreaga școală au mai rămas doar două autobuze.

„Am salvat vieți, dar acum nu mai avem unde să-i învățăm pe elevi. Sunt deja îngrijorat de cum vom putea începe din nou procesul de predare și învățare”, a mărturisit directorul.