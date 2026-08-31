Dintre aceștia, 640 sunt muncitori pe șantierele unor hidrocentrale.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Salvatorii din Nepal, inclusiv echipe internaționale din India și China, încearcă să ajungă la sute de muncitori care au rămas blocați în tuneluri de hidrocentrale, după viitura catastrofală de pe râul Trishuli, miercurea trecută, la granița dintre Nepal și Tibet.

Printr-o detonare controlată, echipele de salvatori au reușit să creeze o breșă suficient de largă pentru a pătrunde în interiorul unui astfel de tunel, a cărui intrare a fost blocată cu noroi și pietre.

Dar până acum nu a fost detectat niciun semn de viață.

Și, oricum, sunt dați dispăruți peste 900 de muncitori pe trei șantiere ale unor centrale hidroelectrice aflate în zona devastată de pe râul Trishuli.

O decizie luată în câteva minute de un director de școală a salvat 900 de copii. Acesta primise mai multe avertismente telefonice privind apropierea viiturii ucigașe și a decis evacuarea imediată a elevilor.

Rajendra Dawadi, director, Școala Gimnazială Tribhuvan Trishuli: „Am decis pe loc: Dacă întrerup cursurile, iar informația se dovedește a fi greșită, atunci pierdem o zi de școală. Dar dacă era adevărat că vine viitura, atunci riscăm să pierdem viețile copiilor. Am ajuns în vârf, cu mulți copii, și apoi m-am întors. Școala noastră a fost luată de ape. N-am putut să stau în picioare... Nu am cuvinte”.

Cele mai mari pagube sunt în districtul Raswua. Multe dintre victimele găsite până acum nu au fost identificate.