Pentru a-i proteja pe consumatori, mai multe țări au solicitat, la Bruxelles, amânarea sistemului, însă fără niciun rezultat. Liderii au cerut Comisiei Europene soluții pentru reducerea prețurilor la energie.

Din 2028, am putea plăti mai mult pentru benzina și motorina cu care alimentăm mașina, dar și pentru gazul cu care ne încălzim casa.

Un nou sistem european, numit ETS2, pune un preț pe emisiile de dioxid de carbon produse prin arderea acestor combustibili. Furnizorii vor trebui să cumpere certificate pentru aceste emisii, iar costurile pot ajunge la consumatori prin prețul de la pompă sau factura la gaze.

Scopul este reducerea poluării și încurajarea folosirii unor surse de energie mai curate. Până în 2030, emisiile din clădiri, transport rutier și anumite sectoare industriale mai mici ar trebui să fie cu 42% mai scăzute decât în 2005. Un sistem asemănător funcționează deja pentru marea industrie și marii producători de electricitate.

Mihnea Cătuți, expert: „România întotdeauna a fost sceptică despre implementarea acestui mecanism, pentru că ea are un efect imediat asupra prețurilor carburanților și prețului gazului natural atunci când vine vorba de încălzirea locuințelor, însă trebuie spus că faptul că în momentul de față nu am transpus calendarul așa cum este el în directiva actuală duce și la imposibilitatea de a utiliza fondurile alocate prin planul social pentru climă, prin care România avea atribuită peste 6 miliarde de euro pentru a veni cu subvenții pentru consumatorii casnici vulnerabili tocmai pentru a preîntâmpina un potențial impact degresiv, negativ al acestui preț al carbonului”.

România, printre țările care au cerut amânarea noului sistem de taxare

La Consiliul European de la Bruxelles, liderii s-au împărțit în două tabere. România, Italia sau Franța sunt printre țările care au cerut amânarea sistemului, de teama unor noi scumpiri pentru populație și firme. Alte guverne s-au opus, susținând că aceste reguli încurajează investițiile în energie mai curată.

Discuțiile aprinse au durat ore întregi, dar amânarea nu a fost aprobată. Liderii au cerut Comisiei Europene să reevalueze efectele sistemului și măsurile care ar trebui să limiteze creșterile excesive de preț. Deocamdată, termenul rămâne 2028.

Nicușor Dan: „Pentru scumpirile la energie, liderii au cerut Comisiei să analizeze și dacă este nevoie să propună măsuri suplimentare pe termen scurt. Soluțiile trebuie să țină cont de situația fiecărei țări”.

Corespondent Știrile ProTV: „Pentru industriile cele mai afectate de energia scumpă, liderii europeni au susținut intenția Comisiei de a prelungi cadrul temporar pentru ajutoarele de stat. Guvernele ar putea astfel să continue să sprijine financiar aceste companii. Ajutoarele concrete vor depinde însă de măsurile luate de fiecare stat”.