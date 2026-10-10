Doar că un telefon sau un televizor poate funcționa foarte bine ani la rând, chiar dacă mai are nevoie, din când în când, de câte o reparație. Iar Uniunea Europeană vrea să facă reparațiile mai simple și mai accesibile.

Producătorii vor avea noi obligații privind piesele de schimb și repararea produselor, inclusiv a unor modele care nu se mai vând. În plus, pentru anumite categorii de dispozitive există deja etichete care ne arată cât de ușor pot fi reparate.

Ce înseamnă toate acestea pentru noi și cât de mult ne vor ajuta să economisim? Vedem în video atașat.