Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă generală. Trenuri și zboruri anulate, creșe închise. „Un dezastru social”

Stiri externe
24-11-2025 | 07:31
belgia greva
IMAGO

Trenuri oprite, zboruri anulate și creșe închise: Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă. Sindicatele critică reformele guvernului De Wever, considerate un „dezastru social” în efortul de redresare a finanțelor publice.

autor
Mihaela Ivăncică

Mişcarea este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea luni. Operatorul feroviar belgian, SNCB, prevede circulaţia unui tren din două, sau chiar a unui tren din trei, în funcţie de linie. Mai multe trenuri Eurostar care leagă Bruxelles de Paris au fost, de asemenea, anulate, relatează AFP.

Marţi li se vor alătura serviciile publice: şcoli, creşe, administraţii, spitale... Înaintea unei greve interprofesionale prevăzută pentru miercuri. Amploarea exactă a perturbărilor este încă incertă.

Impactul asupra traficului aerian

În orice caz, greva va avea un efect foarte concret asupra traficului aerian: miercuri nu va decola niciun zbor comercial de pe cele două aeroporturi principale belgiene, Bruxelles-Zaventem şi Charleroi, companiile care le exploatează anticipând un procent ridicat de grevişti printre personalul responsabil cu controalele de securitate.

Această mişcare socială a fost lansată la iniţiativa principalelor sindicate belgiene, angajate într-o luptă cu prim-ministrul Bart De Wever. Belgia are unul dintre cele mai ridicate niveluri de îndatorare din zona euro, alături de Grecia, Italia şi Franţa.

Citește și
belgia autobuz
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia. Grevă naţională cu posibile perturbări majore ale transportului public

La putere din februarie, conservatorul flamand cere ţării un efort major de economisire. El a pus pe agendă o serie de reforme structurale fără precedent privind liberalizarea pieţei muncii, drepturile la şomaj sau pensiile. Dar doar un număr mic dintre marile reforme dorite de De Wever au fost realizate până în prezent.

Şi asta pentru că cele cinci partide din coaliţia sa sunt divizate cu privire la amploarea reformelor, precum şi la modul de realizare a noilor economii bugetare în paralel cu o creştere puternică a cheltuielilor militare.

Presiuni asupra guvernului

Şeful guvernului a acordat coaliţiei sale termen până la Crăciun pentru a ajunge la un acord. Mişcarea de grevă reprezintă astfel o ocazie de a exercita presiuni asupra partidelor, în momentul în care negocierile dintre acestea continuă. Este „un apel adresat prim-ministrului De Wever şi întregului guvern pentru a pune capăt dezbinării sociale”, afirmă sindicatele într-un comunicat.

Sindicatul socialist FGTB l-a acuzat pe prim-ministru de „dispreţ” şi „lipsă de respect” faţă de această mişcare socială. Principalele organizaţii sindicale belgiene au lansat numeroase apeluri la mobilizare de la venirea la putere a lui Bart De Wever.

Participarea a variat în funcţie de acţiuni. Una dintre cele mai importante manifestaţii a avut loc la mijlocul lunii octombrie, când zeci de mii de persoane au mărşăluit pe străzile Bruxelles-ului împotriva reducerilor bugetare considerate „brutale”.

Piața imobiliară încetinește brusc. Tranzacțiile scad, iar cumpărătorii își amână planurile, din cauza noilor taxe

Sursa: News.ro

Etichete: greva, belgia,

Dată publicare: 24-11-2025 07:31

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
O pensionară din Belgia i-a trimis peste 7.000 de euro unui bărbat cunoscut online, care s-a dat drept un cântăreț celebru
Stiri externe
O pensionară din Belgia i-a trimis peste 7.000 de euro unui bărbat cunoscut online, care s-a dat drept un cântăreț celebru

O femeie în vârstă de 70 de ani din Belgia a fost înșelată de un impostor care s-a dat drept artistul Pierre Garnier, scrie publicația RTBF.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia. Grevă naţională cu posibile perturbări majore ale transportului public
Stiri externe
MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia. Grevă naţională cu posibile perturbări majore ale transportului public

MAE îi avertizează pe românii care călătoresc în Belgia că, între 24 și 26 noiembrie 2025, o grevă națională va provoca perturbări majore în transporturi.

O tânără care voia să intre în România a rămas fără mașină. Controlul de rutină a scos la iveală ceva neașteptat
Stiri actuale
O tânără care voia să intre în România a rămas fără mașină. Controlul de rutină a scos la iveală ceva neașteptat

Un autoturism furat din Belgia în urmă cu două luni şi căutat de autorităţi a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Punctul Albiţa.

Toți tinerii de 17 ani din Belgia au fost invitați să facă armata voluntar. Vor primi 2.000 de euro lunar
Stiri externe
Toți tinerii de 17 ani din Belgia au fost invitați să facă armata voluntar. Vor primi 2.000 de euro lunar

Guvernul belgian a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, informându-i despre posibilitatea de a face, din 2026, un serviciu militar voluntar de un an, plătit cu 2.000 de euro net pe lună.

Ce a spus Papa Leon după ce s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici. Un episcop și-a abuzat nepoții
Stiri externe
Ce a spus Papa Leon după ce s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici. Un episcop și-a abuzat nepoții

Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproape trei ore, sâmbătă, cu 15 victime ale abuzurilor sexuale comise de clerici din Belgia, relatează CNN.

Recomandări
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei
Stiri externe
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Donald Trump acuză Kievul că nu are niciun fel de recunoștință față de eforturile Statelor Unite de a încheia războiul.

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți
Stiri actuale
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe
Stiri actuale
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28