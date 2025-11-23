O pensionară din Belgia i-a trimis peste 7.000 de euro unui bărbat cunoscut online, care s-a dat drept un cântăreț celebru

femeie telefon
O femeie în vârstă de 70 de ani din Belgia a fost înșelată de un impostor care s-a dat drept artistul Pierre Garnier, scrie publicația RTBF.

Escrocii online continuă să folosească identitatea unor celebrități pentru a obține bani de la victime vulnerabile. După frauda „falsul Brad Pitt”, un nou caz face vâlvă în Belgia: numele cântărețului Pierre Garnier a fost folosit pentru a păcăli o femeie în vârstă din regiunea Centre.

Potrivit SudInfo, copiii femeii au alertat autoritățile după ce au descoperit că aceasta crede cu tărie că se află într-o relație romantică cu artistul. Impostorul ar fi contactat-o în 2024, după câștigarea competiției Star Academy, prin intermediul unui grup de fani de pe rețelele sociale.

În lunile care au urmat, escrocul i-a cerut bani, iar femeia i-a trimis în total peste 7.000 de euro, sumă provenită în mare parte din pensia ei. Rudele afirmă că aceasta a ajuns să trăiască fără încălzire, dar a continuat să-i trimită bani impostorului.

Situația a devenit și mai alarmantă când falsul „Pierre Garnier” i-a propus victimei o întâlnire față în față. Familia s-a temut atunci că femeia ar putea fi în pericol, spunând că „se tem pentru siguranța ei”.

Deși apropiații au încercat să o convingă că este victima unei escrocherii, femeia a refuzat să îi creadă și a rupt legătura cu ei. În cele din urmă, familia a depus o plângere, însă impostorul continuă să o contacteze și în prezent.

Sursa: RTBF

Armata Israelului a lansat un atac aerian asupra Beirutului, primul de la începutul lunii iunie, având ca țintă a doua persoană în rang din gruparea militară Hezbollah.

