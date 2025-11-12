O tânără care voia să intre în România a rămas fără mașină. Controlul de rutină a scos la iveală ceva neașteptat

12-11-2025 | 11:31
masina furata
Politia de Frontiera Romana

Un autoturism furat din Belgia în urmă cu două luni şi căutat de autorităţi a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Punctul Albiţa.

Autoturismul era condus de o femeie în vârstă de 25 de ani din Republica Moldova, care s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru trecerea frontierei, cu scopul de a intra în România.

"Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care poliţiştii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autorităţile din Begia, la data de 10 septembrie 2025. Cu privire la cele constatate, tânăra a declarat că autoturismul a fost achiziţionat de la o persoană fizică, de către soţul ei, la începutul anului în curs, din Belgia, cu suma de 9.000 de euro şi că nu are cunoştinţă despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu", se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.

masina furata

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru tăinuire, iar autoturismul, în valoare de 45.000 de lei, a fost reţinut în vederea continuării cercetărilor.

Sursa: Agerpres

