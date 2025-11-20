MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia. Grevă naţională cu posibile perturbări majore ale transportului public

Stiri externe
20-11-2025 | 17:58
belgia autobuz
Shutterstock

MAE îi avertizează pe românii care călătoresc în Belgia că, între 24 și 26 noiembrie 2025, o grevă națională va provoca perturbări majore în transporturi.

autor
Ioana Andreescu

Potrivit MAE, principalele perturbări vizează:

  • Transport aerian: Niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent, nu au fost anunţate anulări ale zborurilor de sosire pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări.
    Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunţat modificări ale programului de zbor până în prezent.

MAE recomandă cetăţenilor români să menţină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.

  • Transport feroviar: Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea reţelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naţionale de Căi Ferate Belgiene – SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) şi filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă.

    • Transport public (STIB/MIVB, De Lijn, TEC): Operatorii de transport public anunţă perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic „foarte restrâns” pe reţeaua bruxelleză între 24 şi 26 noiembrie, iar De Lijn anunţă operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informaţiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0)2 347 5338, +32 (0)2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României în Belgia: +32 (0)497 428663.

Sursa: News.ro

Etichete: MAE, greva, belgia, atentionare, calatorie,

Dată publicare: 20-11-2025 17:50

