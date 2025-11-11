Toți tinerii de 17 ani din Belgia au fost invitați să facă armata voluntar. Vor primi 2.000 de euro lunar

Stiri externe
11-11-2025 | 08:21
armata
Shutterstock

Guvernul belgian a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, informându-i despre posibilitatea de a face, din 2026, un serviciu militar voluntar de un an, plătit cu 2.000 de euro net pe lună.

autor
Aura Trif

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, membru al partidului naționalist flamand N-VA, a anunțat acest lucru sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, precizând: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori. Toți tinerii de 17 ani din țară sunt încurajați să se alăture forțelor armate, în general, și să participe în special la serviciul militar voluntar de un an.”

Planul administrației belgiene, prezentat în februarie anul acesta, răspunde „nevoii de noi cadre în Ministerul Apărării”, a subliniat ministrul, explicând că „urmează să sosească mult echipament nou” pentru care este nevoie de personal, într-un context în care țara a convenit să crească cheltuielile de apărare până la 2% din PIB, pentru a atinge obiectivul stabilit de NATO, relatează EFE.

Începerea instruirii militare

Serviciul voluntar va începe în septembrie 2026, cu instruirea militară a 500 de bărbați și femei cu vârste între 18 și 25 de ani, care vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună. Este însă prevăzută extinderea numărului de locuri la 1.000 în 2027, urmând ca cifra să crească treptat până la maximum 7.000.

Recruții vor avea sarcini de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre.

Citește și
Florentina Ioniță
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Pe lângă serviciul militar voluntar anual, ministerul va organiza sesiuni de informare pe tot parcursul anului, în toate provinciile țării.

Ca reacție la aceste scrisori, mai multe asociații și mișcări de tineret din Belgia au anunțat că se vor mobiliza împotriva acestui serviciu militar voluntar, prin crearea platformei „Serviciul pentru Pace”, a relatat agenția Belga.

Ramurile de tineret ale mai multor sindicate se tem că remunerația oferită de Ministerul Apărării „ar putea profita de situația precară a tinerilor și ar putea face ca retorica militaristă să devină social acceptabilă pentru o generație aflată în căutarea stabilității socio-economice”.

Scopul acestora este să exprime îngrijorarea comună privind „normalizarea treptată” a militarizării în rândul tinerilor și să denunțe „exploatarea” unei generații „deja afectate de precaritate, inegalitate și criza climatică”.

Prin această măsură, Belgia reintroduce oferta de serviciu militar public pentru populație, la trei decenii după suspendarea conscripției obligatorii, în 1993 — de data aceasta, însă, participarea tinerilor va fi voluntară.

Țara reactivează astfel o măsură deja aplicată în 16 state europene (dintre care 10 membre ale Uniunii Europene), între care se remarcă Germania, care urmează să introducă recrutarea obligatorie prin tragere la sorți începând cu 2026.

În România, voluntarii primesc între 4.000-5.000 de lei lunar

În România, deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naționale".

Noul program se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani și presupune o pregătire militară de patru luni într-o unitate a armatei. În acest timp, recruții beneficiază de cazare, masă și echipamente, dar și de o soldă lunară între 4.000 și 5.000 de lei.

La final, statul le oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. Astfel, un tânăr care finalizează stagiul voluntar pleacă acasă cu echivalentul a aproximativ 6.000 de euro.

Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online

Sursa: EFE

Etichete: belgia, serviciu militar,

Dată publicare: 11-11-2025 07:44

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Citește și...
Un stat NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 19 ani vor face două luni de instruire și vor fi plătiți
Stiri externe
Un stat NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 19 ani vor face două luni de instruire și vor fi plătiți

Parlamentul Croației a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu, eliminat în 2008, care va consta într-un stagiu de două luni de instrucție pentru tinerii de 19 ani, potrivit agențiilor HINA și EFE, citate de Agerpres.

Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții
Stiri Justitie
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Țara din Europa unde femeile vor fi recrutate în armată prin tragere la sorți, odată ce împlinesc 18 ani
Stiri externe
Țara din Europa unde femeile vor fi recrutate în armată prin tragere la sorți, odată ce împlinesc 18 ani

Femeile din Danemarca vor putea fi obligate să participe la un serviciu militar timp de 11 luni odată ce împlinesc 18 ani, după ce o modificare a legii a intrat în vigoare.

Recomandări
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28