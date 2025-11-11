Toți tinerii de 17 ani din Belgia au fost invitați să facă armata voluntar. Vor primi 2.000 de euro lunar

Guvernul belgian a trimis 149.000 de scrisori tinerilor de 17 ani, informându-i despre posibilitatea de a face, din 2026, un serviciu militar voluntar de un an, plătit cu 2.000 de euro net pe lună.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, membru al partidului naționalist flamand N-VA, a anunțat acest lucru sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, precizând: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori. Toți tinerii de 17 ani din țară sunt încurajați să se alăture forțelor armate, în general, și să participe în special la serviciul militar voluntar de un an.”

149.000 brieven gingen gisteren op de post. Alle 17-jarigen van het land worden warm gemaakt voor Defensie in het algemeen en voor het vrijwillige militaire dienstjaar in het bijzonder. Let’s go! @BelgiumDefence pic.twitter.com/UaStbvIHuC — Theo Francken (@FranckenTheo) November 8, 2025

Planul administrației belgiene, prezentat în februarie anul acesta, răspunde „nevoii de noi cadre în Ministerul Apărării”, a subliniat ministrul, explicând că „urmează să sosească mult echipament nou” pentru care este nevoie de personal, într-un context în care țara a convenit să crească cheltuielile de apărare până la 2% din PIB, pentru a atinge obiectivul stabilit de NATO, relatează EFE.

Începerea instruirii militare

Serviciul voluntar va începe în septembrie 2026, cu instruirea militară a 500 de bărbați și femei cu vârste între 18 și 25 de ani, care vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună. Este însă prevăzută extinderea numărului de locuri la 1.000 în 2027, urmând ca cifra să crească treptat până la maximum 7.000.

Recruții vor avea sarcini de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre.

Pe lângă serviciul militar voluntar anual, ministerul va organiza sesiuni de informare pe tot parcursul anului, în toate provinciile țării.

Ca reacție la aceste scrisori, mai multe asociații și mișcări de tineret din Belgia au anunțat că se vor mobiliza împotriva acestui serviciu militar voluntar, prin crearea platformei „Serviciul pentru Pace”, a relatat agenția Belga.

Ramurile de tineret ale mai multor sindicate se tem că remunerația oferită de Ministerul Apărării „ar putea profita de situația precară a tinerilor și ar putea face ca retorica militaristă să devină social acceptabilă pentru o generație aflată în căutarea stabilității socio-economice”.

Scopul acestora este să exprime îngrijorarea comună privind „normalizarea treptată” a militarizării în rândul tinerilor și să denunțe „exploatarea” unei generații „deja afectate de precaritate, inegalitate și criza climatică”.

Prin această măsură, Belgia reintroduce oferta de serviciu militar public pentru populație, la trei decenii după suspendarea conscripției obligatorii, în 1993 — de data aceasta, însă, participarea tinerilor va fi voluntară.

Țara reactivează astfel o măsură deja aplicată în 16 state europene (dintre care 10 membre ale Uniunii Europene), între care se remarcă Germania, care urmează să introducă recrutarea obligatorie prin tragere la sorți începând cu 2026.

În România, voluntarii primesc între 4.000-5.000 de lei lunar

În România, deputații au votat introducerea serviciului militar voluntar pe timp de pace. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de către cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen, în structurile Ministerului Apărării Naționale".

Noul program se adresează femeilor și bărbaților cu vârste între 18 și 35 de ani și presupune o pregătire militară de patru luni într-o unitate a armatei. În acest timp, recruții beneficiază de cazare, masă și echipamente, dar și de o soldă lunară între 4.000 și 5.000 de lei.

La final, statul le oferă un bonus de 27.000 de lei, echivalentul a trei salarii medii brute. Astfel, un tânăr care finalizează stagiul voluntar pleacă acasă cu echivalentul a aproximativ 6.000 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













