Banca Națională a Elveției avertizează: Tarifele SUA, o "provocare majoră", dar dobânda rămâne la 0%

26-09-2025 | 08:17
Elveția se confruntă cu taxe vamale de 39% din partea administrației Trump, după eșecul negocierilor pentru un acord comercial.

Mihai Niculescu

Banca Națională a Elveției (BNS) a avertizat joi că tarifele impuse de Statele Unite reprezintă o „provocare majoră" pentru companiile exportatoare, cu impact asupra activității economice, relatează CNBC.

Avertismentul vine în contextul în care Elveția se confruntă cu unele dintre cele mai ridicate taxe vamale impuse de administrația Trump, după ce Washingtonul a aplicat în august o rată tarifară de 39%, transmite news.ro.

Măsura a urmat eșecului unei delegații conduse de președinta Karin Keller-Sutter de a obține un acord comercial la întâlnirea cu Donald Trump.

„Tarifele SUA reprezintă o provocare majoră pentru companiile afectate și probabil vor tempera activitatea economică", a declarat președintele BNS, Martin Schlegel, într-o conferință de presă.

Perspectivele economice revizuite în jos

El a adăugat însă că, per ansamblu, economia elvețiană ar trebui să rămână rezilentă, cu o creștere estimată la 1–1,5% în 2025 și aproximativ 1% în 2026.

Petra Schudin, membră a consiliului de conducere al BNS, a precizat că perspectivele economice „s-au deteriorat semnificativ" din cauza tarifelor vamale americane, care vor afecta mai ales industriile de mașini și de ceasuri. Prognoza de creștere pentru 2026 a fost astfel revizuită la sub 1%, față de estimarea anterioară de 1–1,5%.

Banca centrală a menținut dobânda de politică monetară la 0%, conform așteptărilor, subliniind că măsurile sale sprijină economia în acest context dificil.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 26-09-2025 08:10

