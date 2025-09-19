Parchetul General: 500 de specialişti vor fi instruiţi în domeniul investigaţiilor financiare şi recuperării creanţelor

Parchetul General a lansat un program, finanţat de Elveţia, prin care vor fi instruiţi 500 de profesionişti cu competenţe şi cunoştinţe sporite în domeniul recuperării bunurilor provenite din infracţiuni şi al investigaţiilor financiare.

Este vorba de o componentă a Programului "Consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul investigaţiilor financiare şi al recuperării creanţelor provenite din infracţiuni (FIARS)", parte a Programului de Cooperare Elveţiano-Român.

Conform unui comunicat al Parchetului, obiectivul general al programului îl constituie creşterea capacităţilor autorităţilor române de aplicare a legii şi ale autorităţilor judiciare în domeniul investigaţiilor financiare şi al recuperării activelor provenite din infracţiuni.

Unul dintre obiectivele acestui program constă în instruirea pe teme legate de criminalitatea financiară şi recuperarea activelor a 500 de procurori, judecători, ofiţeri de poliţie şi specialişti.

De asemenea, se urmăreşte instruirea a 50 de investigatori financiari pregătiţi să gestioneze investigaţii financiare complexe şi OSINT; 6 formatori certificaţi, echipaţi să pregătească la rândul lor alţi specialişti în recuperarea bunurilor şi investigaţii financiare; efectuarea a trei misiuni internaţionale de schimb de bune practici şi cooperare în domeniul recuperării bunurilor şi investigaţiilor financiare; dar şi organizarea unui eveniment tip masă rotundă, în cooperare cu jurnalişti de investigaţie, pentru discuţii deschise şi perspective asupra unor subiecte de interes comun.

Un alt obiectiv constă în modernizarea tehnicii pentru investigaţiile criminalistice digitale, prin achiziţionarea a patru licenţe de software pentru analiza blockchain distribuite către DNA, DIICOT, PICCJ şi ANABI şi instruirea utilizatorilor; precum şi o aplicaţie operaţională de server pentru investigaţii criminalistice digitale, utilizată de organele de aplicare a legii din cadrul DNA, DIICOT şi PICCJ.

În cadrul evenimentului de deschidere a componentei de program au avut intervenţii procurorul Nicolae-Andrei Solomon, adjunct al procurorului general al PICCJ; Giacomo Solari - directorul Oficiului Contribuţiei Elveţiene; Diana Popescu - director în Ministerul Justiţiei şi coordonator al operatorului de program, precum şi reprezentanţii partenerilor, respectiv Thierry Ravalomanda - director de formare profesională ICAR, Institutul Basel pentru Guvernanţă; judecător Amelia-Raluca Onişor - director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii şi Corneliu-Virgiliu Călinescu, director general al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

