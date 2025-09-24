Metoda inedită prin care un student se descurcă în Elveția, unde traiul e scump. Alimentul neobișnuit din dieta lui

24-09-2025 | 16:57
Un doctorand chinez din străinătate, care se autointitulează „cel mai econom chinez din Elveția”, a devenit viral după ce a dezvăluit că își asigură necesarul de proteine mâncând hrană pentru pisici.

Studentul trăiește cu rații modeste pentru a-și putea finanța doctoratul în medicină și ajunge chiar să doneze sânge pentru a obține o masă gratuită. Cunoscut pe internet sub numele de „Zgârcitul Viclean”, el a atras deja peste 12.000 de urmăritori pe rețelele sociale.

După ce a absolvit medicina în China și a reușit să economisească 300.000 de yuani (aproximativ 42.000 USD) lucrând la Shanghai, tânărul și-a continuat studiile doctorale pe cheltuiala proprie, la o instituție de cercetare de prestigiu din Elveția, o țară cunoscută pentru costurile foarte ridicate ale traiului.

„În Elveția, un doctorand are nevoie, de regulă, de între 1.000 și 1.500 de franci elvețieni (1.300–2.000 USD) pe lună”, explică el.

„Am văzut mulți doctoranzi care, fiind pe cont propriu, au renunțat în al treilea an doar pentru că nu și-au mai putut permite taxele și cheltuielile de trai. Asta e ceva ce eu nu pot accepta. Înainte să vin în Elveția, am decis deja să trăiesc cumpătat. Studenții internaționali nu au voie să lucreze legal aici, așa că trebuie să economisesc oriunde pot”, a spus el.

El consideră că a fi econom este o adevărată artă, motiv pentru care și-a ales pseudonimul online.

Hrana pentru pisici, soluția lui pentru proteine ieftine

Într-una dintre cele mai populare postări, a dezvăluit o metodă neobișnuită pentru a-și menține sănătatea și masa musculară: mănâncă hrană pentru pisici din supermarketul elvețian Migros, ca sursă suplimentară de proteine.

„Mulți au fost șocați de alegerea mea. Dar am făcut calculele: o pungă de 3 kg de hrană pentru pisici costă doar 3,75 franci elvețieni (5 USD) și are nu mai puțin de 32% proteine. Asta înseamnă că un franc îți aduce 256 de unități de proteine – mai avantajos decât orice aliment am găsit până acum în Elveția”, a spus studentul.

Totuși, a avertizat: „Niciodată să nu o amestecați cu lapte. Din experiența mea, cea mai bună metodă de a masca mirosul este să o combini cu unt de arahide. Senzația de sațietate durează mult timp.”

El a mai afirmat că hrana pentru pisici are un efect neașteptat: „Colegii mei doctoranzi își pierd părul, dar hrana pentru pisici conține ingrediente care fac blana pisicilor lucioasă și moale, iar părul meu nu a arătat niciodată mai bine.”

Donarea de sânge – metoda inedită de a obține mese gratuite

Într-o altă postare, a povestit cum donează sânge în Elveția în schimbul unor mese. „Sincer, aici donarea de sânge este mult mai avantajoasă decât în China. Primești câte băuturi și ciocolată vrei, dar și sandvișuri, supă, chipsuri și jeleuri.

Povestea lui a stârnit discuții aprinse pe rețelele sociale din China.

Un utilizator a comentat: „Este o adevărată legendă. Am încercat și eu, am cumpărat hrană pentru pisici, dar era atât de grețoasă încât nu am reușit să o mănânc.”

Sursa: South China Morning Post

