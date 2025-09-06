Concert simfonic la 120 de metri adâncime: Orchestra Elveției a făcut spectacol la Salina Turda

O celebră formație din Elveția a făcut spectacol la aproape 120 de metri în subteran. Este vorba despre un concert simfonic ținut la Salina Turda.

Orchestra a ajuns în premieră în România și în acest final de săptămână încântă publicul de la noi într-un turneu dedicat Zilei Naționale a Elveției.

Cea mai cunoscută salină din țara noastră s-a transformat într-o scenă impresionantă pentru cei aproape 70 de muzicieni ai orchestrei elvețiene. Vizitatorii au fost fascinați de acordurile muzicii clasice, care au răsunat în inima tărâmului de sare.

În fiecare an, formația sărbătorește Ziua Națională a Elveției alegând o nouă țară pentru un scurt turneu. Descoperă astfel cultura locului, în timp ce o celebrează pe a lor. Anul acesta, a fost rândul nostru să-i fascinăm.

Benedikt Hayoz, dirijorul orchestrei: ”Este magnific, această mină de sare... Nu am mai văzut așa ceva, un loc imens și într-adevăr impresionant. Ieri am avut o seară în care am descoperit dansurile populare, mâncarea tradițională. A fost foarte frumos."



Dana Tecău, Organizator: „Ceea ce văd și simt acum este o mare surpriză pentru ei. Și pentru noi este un mare entuziasm să le putem oferi aceste lucruri și să avem parteneri atât de deschiși”.

La eveniment a fost prezent și ambasadorul Elveției în România.



Massimo Baggi, Ambasadorul Elveției în România: "Asta contribuie la o întărire a relațiilor dintre România și Elveția, dincolo de schimbul cultural."



Participarea la eveniment a fost gratuită. Turneul se încheie diseară, cu un concert în Cluj-Napoca.



