Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico | GALERIE FOTO

Bad Bunny a transformat stadionul Levi's într-un omagiu vibrant adus Puerto Rico în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl și a dansat cu Lady Gaga, care a fost supriza serii, relatează Reuters.

Lorena Mihăilă

Spectacolul din pauză a marcat un moment istoric pentru muzica latină pe cea mai mare scenă din America, după performanţa record a lui Kendrick Lamar de anul trecut, care a atras peste 130 de milioane de telespectatori, Bad Bunny folosind platforma pentru a-şi celebra moştenirea culturală şi pentru a consolida locul reggaetonului în cultura americană mainstream.

Alegerea lui Bad Bunny, al cărui nume complet este Benito Antonio Martinez Ocasio, pentru a participa la spectacolul din pauză a atras critici din partea preşedintelui Donald Trump şi a altor conservatori, din cauza criticilor deschise ale artistului la adresa politicii de imigrare a SUA.

Îmbrăcat într-un costum alb, superstarul în vârstă de 31 de ani a deschis spectacolul cu piesa „Tití Me Preguntó”, în timp ce parcurgea scene atent realizate din viaţa portoricană – fermieri cu pălării tradiţionale pava, jucători de domino şi boxeri.

Spectacolul a atins apogeul pe o scenă secundară numită „La Casita” (căsuţa), unde a cântat „Yo Perreo Sola”, „Safaera” şi „Party”, în timp ce vedete precum Pedro Pascal, Karol G, Cardi B şi Jessica Alba au fost văzute dansând în mulţime.

Într-unul dintre momentele cele mai teatrale ale spectacolului, Bad Bunny a spart tavanul „La Casita” în timp ce interpreta „Voy a Llevarte Pa' PR”, apoi s-a mutat într-un camion alb, unde dansatorii au dansat pe un medley care omagia rădăcinile reggaetonului – „Gasolina” al lui Daddy Yankee, „Dale Don Dale” al lui Don Omar şi propriul său hit „EoO”.

„Dacă sunt aici, la Super Bowl 60, este pentru că nu am încetat niciodată să cred în mine”, a declarat el, în timp ce viorile cântau „Monaco”.

O nuntă înscenată cu iconicul La Rana Concho, care a fost difuzată pe ecranele stadionului, a pregătit scena pentru intrarea surpriză a Lady Gaga, supervedeta pop cântând o versiune salsa a piesei „If Tomorrow Never Comes” înainte de a dansa cu el „BAILE INoLVIDABLE”. .

Apoi a trecut la „NUEVAYol”, în timp ce un copil şi familia sa erau arătaţi urmărind ceremonia premiilor Grammy, la care a câştigat Albumul Anului – prima dată când premiul a fost acordat unui album în limba spaniolă.


Ricky Martin a apărut pentru „LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, în timp ce Bad Bunny a ridicat steagul Puerto Rico şi a interpretat „El Apagón”, stadionul fiind inundat de lumini înainte ca el să cânte „CAFé CON RON” şi să strige „Dumnezeu să binecuvânteze America!”, numind toate ţările de pe continent în timp ce se desfăşura o paradă a steagurilor.

„Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea” a fost afişat în stadion, în timp ce el a încheiat spectacolul cu „DtMF”, piesa principală de pe albumul său câştigător al premiului Grammy, „Debí Tirar Más Fotos”.

Seattle Seahawks a învins New England Patriots cu 29-13.

Trump spune că show-ul lui Bad Bunny a fost „absolut groaznic”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică într-o postare în social media că spectacolul din pauza Super Bowl, susţinut de artistul portorican Bad Bunny, a fost „absolut groaznic”.

Bad Bunny, al cărui album „Debí Tirar Más Fotos” a câştigat premiul Albumul Anului la Grammy Awards din acest an, a criticat deschis politicile de deportare ale lui Trump şi a susţinut-o în mod deschis pe Kamala Harris în cursa prezidenţială din 2024.

Cu câteva săptămâni înainte de Super Bowl, Trump a ripostat la adresa lui Bad Bunny, calificând alegerea acestuia ca artist pentru pauza Super Bowl drept „absolut ridicolă”.

Duminică, preşedintele şi-a reînnoit atacurile la adresa artistului portorican.

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile!”, a scris Trump pe Truth Social după încheierea spectacolului din pauză. „Nu are niciun sens, este o jignire la adresa măreţiei Americii şi nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelenţă.”

Grupul conservator Turning Point USA a produs un concert alternativ în pauză, pe care l-a numit „All-American Halftime Show”, cu Kid Rock şi alţi artişti.

Turning Point USA a fost fondat de activistul asasinat şi aliatul lui Trump, Charlie Kirk.

Concertul a fost promovat pe X de către personalităţi aliniate lui Trump, printre care secretarul apărării Pete Hegseth, care a repostat postarea Turning Point USA despre concert cu comentariul: „Familia Hegseth se uită”.

Sursa: News.ro Reuters

