Bad Bunny a făcut spectacol la Super Bowl. A adus un omagiu pentru Puerto Rico | GALERIE FOTO

Spectacolul din pauză a marcat un moment istoric pentru muzica latină pe cea mai mare scenă din America, după performanţa record a lui Kendrick Lamar de anul trecut, care a atras peste 130 de milioane de telespectatori, Bad Bunny folosind platforma pentru a-şi celebra moştenirea culturală şi pentru a consolida locul reggaetonului în cultura americană mainstream.

Alegerea lui Bad Bunny, al cărui nume complet este Benito Antonio Martinez Ocasio, pentru a participa la spectacolul din pauză a atras critici din partea preşedintelui Donald Trump şi a altor conservatori, din cauza criticilor deschise ale artistului la adresa politicii de imigrare a SUA.

Îmbrăcat într-un costum alb, superstarul în vârstă de 31 de ani a deschis spectacolul cu piesa „Tití Me Preguntó”, în timp ce parcurgea scene atent realizate din viaţa portoricană – fermieri cu pălării tradiţionale pava, jucători de domino şi boxeri.

Spectacolul a atins apogeul pe o scenă secundară numită „La Casita” (căsuţa), unde a cântat „Yo Perreo Sola”, „Safaera” şi „Party”, în timp ce vedete precum Pedro Pascal, Karol G, Cardi B şi Jessica Alba au fost văzute dansând în mulţime.

Într-unul dintre momentele cele mai teatrale ale spectacolului, Bad Bunny a spart tavanul „La Casita” în timp ce interpreta „Voy a Llevarte Pa' PR”, apoi s-a mutat într-un camion alb, unde dansatorii au dansat pe un medley care omagia rădăcinile reggaetonului – „Gasolina” al lui Daddy Yankee, „Dale Don Dale” al lui Don Omar şi propriul său hit „EoO”.

„Dacă sunt aici, la Super Bowl 60, este pentru că nu am încetat niciodată să cred în mine”, a declarat el, în timp ce viorile cântau „Monaco”.

O nuntă înscenată cu iconicul La Rana Concho, care a fost difuzată pe ecranele stadionului, a pregătit scena pentru intrarea surpriză a Lady Gaga, supervedeta pop cântând o versiune salsa a piesei „If Tomorrow Never Comes” înainte de a dansa cu el „BAILE INoLVIDABLE”. .

Apoi a trecut la „NUEVAYol”, în timp ce un copil şi familia sa erau arătaţi urmărind ceremonia premiilor Grammy, la care a câştigat Albumul Anului – prima dată când premiul a fost acordat unui album în limba spaniolă.



