Soluția găsită de numeroși români după scumpirea carburanților. Platformele de ride-sharing pierd clienți
În plin război, Iranul a lansat bancnota de 10 milioane de riali, care valorează 6,56 euro. Cum arată | FOTO

Stiri externe
Gettyimages 2253482331
Getty

Iranul a pus în circulaţie, în plin război, o nouă bancnotă cu cea mai mare valoare din istoria sa, cu şapte zerouri, de 10 milioane de riali, care valorează doar 6,56 euro, după ce valoarea rialului a scăzut cu 97% atât faţă de dolari, cât și de euro.

autor
Stirileprotv

Această nouă bancnotă - de culoarea bordo deschis, care are pe faţă un desen al Moscheei din Isfahan, iar pe verso un desen al citadelei Bam - a început să fie pusă în crculaţie de către bănci la mijlocul lui martie, scrue cotidianul Financial Times (FT).

Ea reprezintă un răspuns la o cerere tot mai mare de lichidităţi a populaţiei, afectată de o inflaţie exponenţială - de 47,5% în decurs de un an, în februarie -, pe măsură ce Iranul se cufundă în război.

Ștergerea ultimelor patru zerouri

Criza economică nu este tocmai recentă în Iran, subminiat de ani de ani de sancţiuni americane, mai ales vizând petrolul.

Bancnote de un milion de riali au fost puse în circulaţie din vara lui 2025.

Manifestaţiile din decembrie, reprimate în sânge de către putere, erau declanşate, la origine, de traiul scump, după care s-au transformat în ianuarie în contestare a regimului.

Războiul a sporit gteutăţile.

La 15 martie, Ministerul iranian al Muncii a anunţat o creştere cu 60% a salariului minim, de la 103 milioane de riali la 166 de milioane de riali pe lună (109 euro).

Guvernul a anunţat o creştere asemănătoare a alocaţiilor familiale.

În vederea unei simplifăcări a tranzacţiilor şi afişării preţurilor, Guvernul a obţinut, în urmă cu câteva luni, o lege cu privire la ştergerea ultimelor patru zerouri.

Pe banconota de zece milioane de riali scrie, astfel, ”1.000” cu majuscule pe ambele feţe.

Însă numărul complet este afişat pe verso, unde ultimele patru zerouri sunt imprimate într-o nuanţă mai deschisă.

Sursa: News.ro

Etichete: iran, razboi, riali, bani,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Pentagonul elaborează opţiuni militare pentru a da „lovitura finală" Iranului, care ar putea include utilizarea forţelor terestre şi o campanie de bombardamente masive, potrivit a doi oficiali americani şi a două surse bine informate citate de Axios.

Stiri externe
Preşedintele american Donald Trump le-a reproşat joi aliaţilor din NATO că "nu au făcut absolut nimic" pentru a contribui în privinţa Iranului, relatează Reuters.

Stiri externe
Pentagonul analizează dacă să redirecţioneze către Orientul Mijlociu arme destinate iniţial Ucrainei. 

Recomandări
Stiri Politice
OUG-ul cu primele măsuri care ar trebui să atenueze efectele crizei carburanților a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară. Inițial, proiectul nu a fost inclus pe agenda Guvernului.

Știri Actuale
Ministerul Apărării anunţă, joi, că, după o nouă serie de atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, o dronă a pătruns în spaţiul aerian românesc şi s-a prăbuşit la 2 km de localitatea Parcheş, Tulcea, în afara zonei locuite.

Vremea
Meteorologii ANM au emis avertizări pentru perioada 26 martie, ora 12:00 – 30 martie, ora 10:00, vizând intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte, cu strat de zăpadă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Martie 2026

01:46:08

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Martie 2026

03:21:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

