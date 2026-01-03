Ayatollahul Khamenei, reacție în a șaptea zi de proteste violente: „insurgenţii trebuie puşi la locul lor”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat sâmbătă că revendicările economice ale protestatarilor sunt „juste”, însă a avertizat că violenţele comise de „insurgenţi” nu vor fi tolerate şi că aceştia trebuie „puşi la locul lor”.

Este a şaptea zile de manifestaţii din mai multe regiuni ale ţării, și momentul când liderul politic și religios al Iranului a reacționat, relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Autorităţile ţării recunosc acest lucru, iar preşedintele şi alţi oficiali de rang înalt lucrează pentru a rezolva această problemă”, a afirmat Khamenei, referindu-se la nemulţumirile legate de costul vieţii. „De aceea, comercianţii au protestat împotriva acestei situaţii, şi este perfect corect”, a adăugat liderul suprem, aflat la putere din 1989.

În acelaşi timp, Khamenei a delimitat protestele paşnice de actele violente: „Dialogăm cu protestatarii (...) dar este inutil să vorbim cu insurgenţii. Aceştia trebuie puşi la locul lor”.

Manifestaţiile au început pe 28 decembrie la Teheran, declanşate de hiperinflaţie şi criza economică, după ce comercianţii şi-au închis magazinele, şi s-au extins ulterior în cel puţin 25 de oraşe, majoritatea situate în vestul şi sud-vestul Iranului.

Confruntările s-au soldat cu cel puţin opt morţi de miercuri, inclusiv membri ai forţelor de securitate. Potrivit agenţiei Mehr, „Ali Azizi, membru al Basij, a căzut martir după ce a fost înjunghiat şi împuşcat mortal în oraşul Harsin în timpul unei adunări de insurgenţi înarmaţi”.

Protestele actuale sunt însă de o amploare mai redusă decât cele din 2022, declanşate după moartea tinerei Mahsa Amini, sau decât cele din 2019, generate de scumpirea benzinei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













