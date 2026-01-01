Proteste violente în Iran, față de scumpiri. Trei persoane au murit în ciocnirile cu forțele de ordine

01-01-2026
Protest Iran

Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.

Mişcarea a început duminică în capitala Teheran, unde comercianţii şi-au închis magazinele pentru a protesta faţă de hiperinflaţie, deprecierea monedei şi stagnarea economică, înainte de a se extinde către universităţi şi în restul ţării.

Joi, au fost semnalate confruntări în oraşe de dimensiuni medii, cu zeci de mii de locuitori. La Lordegan (sud-vest), doi civili au fost ucişi, scrie agenţia Fars. Mai devreme, joi, un membru al forţelor de ordine a fost ucis în timpul confruntărilor, de data aceasta în Kouhdasht (vest).

Potrivit aceleiaşi surse, "manifestanţii au început să arunce cu pietre în clădirile administrative, inclusiv sediul guvernatorului, moschee, primărie şi bănci", iar poliţia a folosit gaze lacrimogene.

Agenţia relatează despre "pagube importante" şi despre arestarea mai multor persoane calificate drept "lideri" ai protestelor.

Aceste manifestaţii nu sunt însă comparabile, în acest stadiu, cu mişcarea care a zguduit Iranul la sfârşitul anului 2022, după moartea Mahsei Amini, o tânără iraniană arestată pentru un voal presupus purtat necorespunzător.

Sursa: Agerpres

