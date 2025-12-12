Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată „în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie”
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP, preluat de News.ro.
„Fundaţia Narges Mohammadi a anunţat că a primit informaţii credibile potrivit cărora Narges Mohammadi a fost arestată în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie, în urmă cu aproximativ o oră, la o ceremonie de comorare a şapte zile de (la moartea) lui Khosrow Alikordi”, un avocat care a murit săptămâna trecută, a anunţat comitetul în jurul orei locale 13.00 (11.30, ora României).
Avocata franceză a laureatei, Chirine Ardakani, a confirmat AFP această informaţie.
12-12-2025 16:57