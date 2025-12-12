Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată „în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie”

Stiri externe
12-12-2025 | 16:57
Narges Mohammadi
AFP

Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP, preluat de News.ro.

autor
Sabrina Saghin

„Fundaţia Narges Mohammadi a anunţat că a primit informaţii credibile potrivit cărora Narges Mohammadi a fost arestată în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie, în urmă cu aproximativ o oră, la o ceremonie de comorare a şapte zile de (la moartea) lui Khosrow Alikordi”, un avocat care a murit săptămâna trecută, a anunţat comitetul în jurul orei locale 13.00 (11.30, ora României).

Avocata franceză a laureatei, Chirine Ardakani, a confirmat AFP această informaţie.

Sursa: News.ro

Etichete: pace, premiul nobel pentru pace, Nobel,

Dată publicare: 12-12-2025 16:57

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela
Stiri externe
Fuga laureatei Premiului Nobel pentru Pace de regimul Maduro. Cum a reușit Maria Corina Machado să scape din Venezuela

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi că a primit sprijin din partea administrației Trump pentru a părăsi Venezuela și a ajunge la Oslo.  

În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela
Stiri externe
În goana după Nobelul pentru Pace, Trump a anunțat că SUA vor începe „în curând” să bombardeze Venezuela

Președintele american Donald Trump, care încă tânjește după Premiul Nobel pentru Pace, a amenințat din nou că va bombarda Venezuela. „În curând vom începe”, a transmis liderul american.

Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”
Stiri externe
Laureata Premiului Nobel de Pace nu poate călători la Oslo pentru a primi distincția. Ar putea fi considerată „fugară”

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat joi pentru AFP că laureata Premiului Nobel pentru Pace şi lideră a opoziţiei, María Corina Machado, va fi considerată „fugară" dacă va părăsi ţara pentru a-şi primi premiul.

Recomandări
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre documentarul Recorder: „Aspectele prezentate par grave și trebuie verificate”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că toate aspectele care au apărut în discuţie în urma documentarului Recorder ”par grave”, cel puţin în modul în care au fost prezentate, şi ar trebui verificate. 

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU
Stiri Justitie
Ministrul Justiției cere verificarea dezvăluirilor din documentarul Recorder și condamnă persecuția magistraților. INTERVIU

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu pentru știrileprotv.ro că persoanele care au vorbit despre problemele din sistemul judiciar nu trebuie să fie sancționate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Decembrie 2025

51:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28