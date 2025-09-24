Avionul ministrului spaniol al Apărării, bruiaj GPS aproape de Kalinigrad. Incidentul cu von der Leyen, repetat

Un avion militar spaniol, în care se afla ministrul apărării Margarita Robles, s-a confruntat cu perturbații ale semnalului GPS, miercuri dimineața, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad.

Ministrul spaniol zbura spre Lituania, a anunțat Ministerul Apărării de la Madrid. Incidentul a avut loc la o altitudine de 12.000 de metri și la circa 60 de kilometri distanță de regiunea rusă.

Potrivit surselor militare spaniole, avionul Airbus A330 era echipat cu sisteme avansate de navigație militară, inclusiv un GPS criptat, care a neutralizat cu succes tentativa de bruiaj, transmite Agerpres. „Avem la dispoziție cele mai moderne echipamente de comunicare și navigație. Printre acestea, un sistem GPS militar care este imun la acest tip de atac. În absența sa, ne-am fi rătăcit, neștiind unde ne aflăm”, a declarat comandantul aeronavei.

La bord se aflau și rude ale piloților spanioli implicați în misiunea Vilkas, o operațiune NATO de apărare aeriană în zona Mării Baltice lansată recent, precum și jurnaliști.

Ministerul spaniol al Apărării a menționat că astfel de incidente de bruiaj devin tot mai frecvente în această regiune, reflectând tensiunile din jurul exclavei Kaliningrad.

Episodul Ursula

Incidentul survine la doar câteva săptămâni după ce avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a suferit interferențe similare la traseul său către Bulgaria, o situație suspectată a fi fost cauzată de Rusia.

Autoritățile din Estonia și Finlanda au acuzat Rusia de bruiaj sistematic al GPS-ului în spațiul aerian al regiunii pentru a proteja ținte strategice de atacurile cu drone ucrainene, acuzații negate de Moscova.

În pofida acestor provocări, aparatele civile și militare dispun de tehnologii suplimentare de navigație care le permit să opereze în condițiile unor interferențe GPS, iar avionul spaniol a aterizat în siguranță în Lituania.

