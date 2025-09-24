Avionul ministrului spaniol al Apărării, bruiaj GPS aproape de Kalinigrad. Incidentul cu von der Leyen, repetat

Stiri externe
24-09-2025 | 15:30
avion
PRO TV

Un avion militar spaniol, în care se afla ministrul apărării Margarita Robles, s-a confruntat cu perturbații ale semnalului GPS, miercuri dimineața, în apropierea exclavei ruse Kaliningrad.

autor
Mihai Niculescu

Ministrul spaniol zbura spre Lituania, a anunțat Ministerul Apărării de la Madrid. Incidentul a avut loc la o altitudine de 12.000 de metri și la circa 60 de kilometri distanță de regiunea rusă.

Potrivit surselor militare spaniole, avionul Airbus A330 era echipat cu sisteme avansate de navigație militară, inclusiv un GPS criptat, care a neutralizat cu succes tentativa de bruiaj, transmite Agerpres. „Avem la dispoziție cele mai moderne echipamente de comunicare și navigație. Printre acestea, un sistem GPS militar care este imun la acest tip de atac. În absența sa, ne-am fi rătăcit, neștiind unde ne aflăm”, a declarat comandantul aeronavei.

La bord se aflau și rude ale piloților spanioli implicați în misiunea Vilkas, o operațiune NATO de apărare aeriană în zona Mării Baltice lansată recent, precum și jurnaliști.

Ministerul spaniol al Apărării a menționat că astfel de incidente de bruiaj devin tot mai frecvente în această regiune, reflectând tensiunile din jurul exclavei Kaliningrad.

Citește și
Ursula von der Leyen
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

Episodul Ursula

Incidentul survine la doar câteva săptămâni după ce avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a suferit interferențe similare la traseul său către Bulgaria, o situație suspectată a fi fost cauzată de Rusia.

Autoritățile din Estonia și Finlanda au acuzat Rusia de bruiaj sistematic al GPS-ului în spațiul aerian al regiunii pentru a proteja ținte strategice de atacurile cu drone ucrainene, acuzații negate de Moscova.

În pofida acestor provocări, aparatele civile și militare dispun de tehnologii suplimentare de navigație care le permit să opereze în condițiile unor interferențe GPS, iar avionul spaniol a aterizat în siguranță în Lituania.

Sursa: Pro TV

Etichete: GPS, ursula von der leyen, lituania, bruiaj,

Dată publicare: 24-09-2025 15:19

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Bulgaria susține că avionul care o transporta pe șefa UE nu a fost bruiat de ruși. Variantă găsită de guvernul de la Sofia
Stiri externe
Bulgaria susține că avionul care o transporta pe șefa UE nu a fost bruiat de ruși. Variantă găsită de guvernul de la Sofia

Incidentul care a stârnit vociferare în Europa și reacții internaționale a fost ulterior clarificat de Sofia ca nefiind un caz de bruiaj GPS al avionului președintei CE.

Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles
Stiri externe
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei
Stiri externe
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și folosindu-se de îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.  

Cum să îți protejezi bagajele în vacanță. De la genți cu GPS, până la lacăte care trimit alerte de furt pe telefon
Stiri Turism
Cum să îți protejezi bagajele în vacanță. De la genți cu GPS, până la lacăte care trimit alerte de furt pe telefon

Dacă vreți să plecați într-un concediu fără griji, luați în calcul că hoții de buzunare nu-și iau liber și puteți fi oricând victimă. Pericole sunt mai ales în zonele aglomerate, unde este recomandat să vă protejați bunurile.

Proiect: GPS pe toate mașinile statului. Măsura ar putea aduce o economie de 100 de milioane de lei pe an
Stiri actuale
Proiect: GPS pe toate mașinile statului. Măsura ar putea aduce o economie de 100 de milioane de lei pe an

Ca să economisim cât mai mulți bani pentru buget, angajații care folosesc mașinile instituțiilor de stat, ar putea fi monitorizați prin GPS. Propunerea vine de la USR, care a depus un proiect de lege, în acest sens.

Recomandări
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”
Stiri Politice
Premierul Rep. Moldova a dezvăluit metodele folosite de ruși pentru a influența alegerile: „Un asediu asupra ţării noastre”

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi.

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28