Proiect: GPS pe toate mașinile statului. Măsura ar putea aduce o economie de 100 de milioane de lei pe an

Cei care fac cu mașina de serviciu kilometri, pe care nu-i pot justifica, vor fi amendați. Cu gândul la reducerea cheltuielilor publice, parlamentarii de la USR vor ca toate mașinile statului să fie monitorizate cu sisteme GPS.

Conform datelor, în parcurile auto ale ministerelor și instituțiilor subordanate sunt 40.000 de autoturisme, iar suma totală pentru alimentarea lor cu combustibil depășește 290 de milioane de lei în fiecare an.

Ar putea fi economisite 100 de milioane de lei pe an

Inițiatorii proiectului spun că instalarea sistemelor GPS pe mașini ar aduce o economie de aproximativ 100 de milioane de lei anual.

Cristian Brian, deputat USR: Practic ne dorim ca consumul de carburant din instituțiile publice să fie limitat. Funcționarii publici să nu mai folosească mașinile în scop personal.

Cea mai mare economie s-ar face la Ministerul de Interne, care are cel mai mare număr de autoturisme, aproape 30 de mii.

Într-un singur an, datele arată că mașinile Ministerului de Interne au consumat peste 33 de milioane de litri de carburant, iar mașinile ministerului Finanțelor au consumat mai mult decât cele de la Transporturi. La Ministerul Economiei nu s-a făcut economie la banii pentru combustibil. Acolo s-a plătit cel mai scump carburant, 8 lei și 84 de bani pentru un litru.

Amenzi uriașe pentru instituțiile care nu aplica măsura

Odată instalat dispozitivul pe mașină, acesta va monitoriza și localiza autoturismul. Angajaților cărora le va lipsi foaia de parcurs nu vor putea să-şi deconteze din bugetul instituţiei cheltuielile cu combustibilul, scrie în proiectul de lege depus la Senat. Mai mult, instituțiile care nu vor monta GPS-uri pe mașini vor primi amenzi între 10 mii și 50 de mii de lei.

Ideea instalării sistemelor GPS pe mașini nu este nouă. În 2022, primărița din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi a montat dispozitive de monitorizare pe cele patru mașini ale primăriei.

Elena Lasconi: Am economisit pe an șase tone de combustibil, șase tone! Să ne înțelegem și asta înseamnă vreo 34 de mii de lei pe an. Cu banii ăștia putem să asfaltez o stradă mai mica, e adevărat. Am GPS inclusiv pe mașina pe care o conduc. Eu nu am șofer, eu conduc mașina și se poate vedea în timp real unde călătoresc.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în comisii și votat apoi în cele două camere din Parlament.

