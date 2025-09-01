Ce s-a întâmplat în Bulgaria cu avionul Ursulei von der Leyen. Aparatul a făcut viraje în aer timp de o oră, până a aterizat

01-09-2025 | 19:23
Până să ajungă în România, șefa Comisiei Europene a avut parte de o aterizare cu emoții la Plovdiv în Bulgaria. Duminică, în timp ce se apropia de destinație aeronava a fost ținta unui bruiaj electronic care a lăsat-o fără semnalul GPS.

Cosmin Stan

Informația transmisă inițial de cotidianul Financial Times a fost confirmată și de guvernul de la Sofia, care a precizat că aterizarea s-a făcut folosind metode tradiționale.

Avionul președintei Comisiei Europene, un Dassault Falcon 900, venea de la Varșovia și vedem parcursul acestui zbor exact așa cum s-a derulat el într-o înregistrare Flightradar24.

În apropiere de destinația din Bulgaria, sistemul GPS care furnizează informații critice pentru navigație, a încetat să funcționeze. A fost neutralizat, a confirmat ulterior guvernul bulgar.

Practic, semnalul satelit care permitea avionului să știe exact unde se află, a dispărut. În aceste condiții, împreună cu controlorii de trafic aerian, piloții au decis să folosească mijloacele de navigație de la sol.

explozie kronospan victima
Mărturiile angajaților de la Kronospan despre deflagrația care le-a rănit câțiva colegi. Firma austriacă, din nou controlată

După aproximativ o oră de viraje deasupra aeroportului, aeronava a aterizat în siguranță.

La aeroportul din Plovdiv sunt disponibile două sisteme de navigație de la sol - numite VOR și ILS. Primul este un fel de radiofar care ajuta avioanele să-și determine poziția și direcția de zbor, iar al doilea ajută aeronava să aterizeze efectiv. Aceste sisteme nu depind de GPS și permit aterizări sigure chiar și atunci când semnalul satelit este întrerupt.

ILS este folosit pentru aterizarea avioanelor, mai ales în condiții de vizibilitate redusă - adică atunci când e ceață, ploaie sau noapte. Sistemul transmite două semnale radio către avion, unul pentru direcția corectă de aliniere cu pista - adică localizez - și unul pentru unghiul corect de coborâre - adică glide slope. Chiar daca nu vede pista, pilotul folosește aceste semnale pentru a ghida avionul exact pe traiectoria de aterizare.

Surse internaționale, printre care Financial Times, menționează că există suspiciuni privind un posibil atac de bruiaj GPS de origine rusă.

Direcția de control a traficului aerian din Bulgaria a precizat că de la începutul războiului în Ucraina, situațiile de bruiaj GPS au devenit tot mai frecvente și reprezintă un risc real pentru siguranța aviației civile.

Potrivit unui raport de anul trecut al OPS, un grup de analiză care cuprinde peste 8000 de specialiști în aviație, sud-estul României, o parte din zona Moldovei și litoralul de la Marea Neagră sunt cele mai afectate regiuni.

Sursa bruiajului a fost în 90 la sută din cazuri regiunea Simferopol din Peninsula Crimeea - se precizează în raportul OPS.

Sursa: Pro TV

