Bulgaria susține că avionul care o transporta pe șefa UE nu a fost bruiat de ruși. Variantă găsită de guvernul de la Sofia

04-09-2025 | 16:17
Incidentul care a stârnit vociferare în Europa și reacții internaționale a fost ulterior clarificat de Sofia ca nefiind un caz de bruiaj GPS al avionului președintei CE.

Alexandru Toader

Guvernul bulgar a revenit asupra declarațiilor privind presupusul bruiaj GPS al avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în momentul aterizării în Bulgaria.

Premierul Rosen Zhelyazkov a precizat în parlament că aeronava nu a fost perturbată, ci a avut doar o întrerupere parțială de semnal, obișnuită în zone aglomerate, iar înregistrările nu arată probleme raportate de pilot.

Și vicepremierul Grozdan Karadzhov a confirmat că nu există dovezi de bruiaj, contrazicând declarațiile inițiale care atribuiau incidentul războiului electronic din Ucraina.

Inițial, oficialii europeni au relatat că avionul ar fi pierdut semnalul GPS și ar fi survolat aeroportul o oră, acuzațiile fiind puse rapid pe seama Rusiei. Însă datele de zbor arată că întârzierea a fost de doar nouă minute și că bruiajul s-a produs cu o zi înainte în zona țărilor baltice, nu în Bulgaria.

Comisia Europeană a menținut poziția prudentă, subliniind că nu a vorbit despre o „țintire” a avionului, dar că bruiajele GPS sunt o problemă recurentă de la începutul războiului și trebuie abordate la nivel european.

Potrivit acestor prime informații oferite de FT, avionul a fost nevoit să aterizeze forțat la Plovdiv, bazându-se exclusiv pe hărțile de hârtie și îndemânarea piloților, în urma presupuselor interferențe rusești care au dezactivat navigația electronică, arată publicația citată, care titrează: „Umbra lui Putin pe cer”.

Atacul rusesc a fost ulterior confirmat oficial de către Comisia Europeană, precizările acesteia fiind preluate atât de CNN, cât și de POLITICO.

Autoritățile bulgare au confirmat și ele incidentul de securitate, printr-un comunicat al Consiliului de Miniștri, preluat de BTV Novinite.

Sursa: Politico.eu

