Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

Stiri externe
01-09-2025 | 17:54
Ursula von der Leyen
Getty

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

autor
Alexandru Toader

Declaraţia sa urmează incidentului petrecut duminică, în care sistemul GPS de la bordul avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost blocat în timpul zborului către Bulgaria. Autorităţile bulgare suspectează că blocarea a fost cauzată de interferenţe din partea Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE.

Într-o postare pe X, comisarul Kubilius preia articolul din Financial Times pe această temă şi comentează: „Bruiajul şi deturnarea de semnal dăunează economiilor noastre aeriene, maritime şi de transport. Proiectul spaţial al UE Galileo ne poate ajuta! Oferim deja servicii de autentificare pentru detectarea spoofingului. Vom creşte numărul de sateliţi de pe orbita joasă a Pământului pentru consolidare şi vom îmbunătăţi detectarea interferenţelor”.

Sistemul GPS al avionului preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în timpul zborului de duminică către Bulgaria, unde a aterizat în cele din urmă în siguranţă, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE. „Putem confirma că a existat o bruiere a sistemului GPS, dar avionul a aterizat în siguranţă în Bulgaria. Am primit informaţii de la autorităţile bulgare că suspectează că acest lucru s-a datorat unei interferenţe flagrante din partea Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit News.ro.

UE nu a oferit alte detalii, dar purtătorul de cuvânt a declarat că incidentul va consolida „angajamentul de neclintit al blocului de a spori capacităţile de apărare şi sprijinul pentru Ucraina” împotriva invaziei Rusiei, care durează de trei ani şi jumătate.

Citește și
masina, Bulgaria
VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen

Anul trecut, Estonia a acuzat la rândul său Rusia că a bruiat dispozitivele de navigaţie GPS în spaţiul aerian de deasupra statelor baltice. Finnair a trebuit să devieze două zboruri înapoi la Helsinki după ce interferenţele GPS au împiedicat apropierea avioanelor sale de Tartu, în estul Estoniei.

Bruiajul GPS utilizează un dispozitiv de transmisie a frecvenţelor pentru a bloca sau a interfera cu comunicaţiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele satelitare. Când un sistem este bruiat, este posibil să fie necesar să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate provoca stres şi întârzieri la decolare şi aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcţionarea GPS-ului.

Însă aeroporturile mari dispun de o varietate de instrumente de navigaţie în cazul în care GPS-ul nu funcţionează. Într-o declaraţie, guvernul Bulgariei a afirmat că semnalul GPS s-a pierdut în momentul în care avionul Ursulei von der Leyen se apropia de oraşul Plovdiv, din sudul ţării, determinând controlorii de trafic aerian să treacă la sisteme de navigaţie terestre pentru a asigura o aterizare în condiţii de siguranţă.

Incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen a avut loc în timp ce ea se află într-o vizită de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei. „Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de ameninţările venite din partea Rusiei şi a aliaţilor săi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei. „După acest incident, UE va continua să investească şi mai mult în cheltuielile de apărare şi în pregătirea Europei”, a asigurat purtătorul de cuvânt.

Sursa: News.ro

Etichete: GPS, avion, ursula von der leyen,

Dată publicare: 01-09-2025 17:54

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen
Stiri externe
VIDEO. ”Suveraniștii” din Bulgaria au atacat o mașină crezând că înăuntru se află Ursula von der Leyen

Partidul naționalist Revival a încercat să o împiedice pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să intre duminică într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot, atacând un vehicul în care cei adunați credeau că se află ea.

FT: Ursula von der Leyen spune că Europa elaborează planuri ”precise” de trimitere de trupe ca garanţii de securitate
Stiri externe
FT: Ursula von der Leyen spune că Europa elaborează planuri ”precise” de trimitere de trupe ca garanţii de securitate

Europa pregătește planuri clare pentru trimiterea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor post-conflict, cu sprijin american, a declarat Ursula von der Leyen într-un interviu pentru Financial Times, publicat duminică.

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28