Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare, trecând chiar și peste Grecia la acest capitol relevant pentru nivelul de trai. Ungaria lui Viktor Orban rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

Bulgaria a depășit atât Grecia, cât și România în ceea ce privește puterea de cumpărare, impunându-se ca lider în Balcani, scrie Novinite.

Conform ultimelor cifre, standardul puterii de cumpărare (PCS) în Bulgaria este de 13.079 de euro, puțin mai mare decât cel al României, care este de 13.023 de euro.

Grecia, membră a UE de mai mult timp din 1981, este în urmă cu 12.436 de euro, subliniind progresul economic rapid al Bulgariei de la aderarea la Uniunea Europeană în 2007, alături de România.

PCS este o măsură care reflectă valoarea reală a banilor în diferite țări, permițând comparații directe ale nivelului de trai. În regiunea balcanică mai largă, țările din afara UE prezintă o putere de cumpărare semnificativ mai mică.

Turcia se apropie de 10.000 de euro datorită economiei sale mai mari, în timp ce Serbia și Macedonia de Nord înregistrează 8.971 de euro, respectiv 7.609 euro. Albania înregistrează cel mai scăzut standard, la 5.098 de euro.

Diferență de peste 26.500 de euro între primul și ultimul loc în clasamentul UE al puterii de cumpărare

Dincolo de Balcani, Bulgaria depășește și alte câteva țări din Europa Centrală. Slovacia și Ungaria, de exemplu, au valori PPS de 11.433 de euro, respectiv 11.999 de euro, Ungaria fiind pe ultimul loc în rândul națiunilor UE.

Per total, diferența dintre cea mai mare și cea mai mică putere de cumpărare din Uniunea Europeană este substanțială, Luxemburgul conducând cu 38.581 de euro, iar Ungaria cu 11.999 de euro, o diferență de 26.582 de euro.

Ascensiunea Bulgariei demonstrează o îmbunătățire notabilă a situației economice a cetățenilor săi în comparație atât cu omologii regionali, cât și cu cei din UE.

