Atac la Viktor Orban, după retrogradarea Budapestei la ”junk”: ”Absurd, meschin, incapabil”. Capitala Ungariei, 0 fonduri UE

Primarul Budapestei îl atacă dur pe Viktor Orban, după ce capitala Ungariei a fost retrogradată la ”junk”, adică nerecomandată investițiilor. Guvernul Orban este absurd, meschin și incapabil, a răbufnit edilul Gergely Karacsony.

Decizia agenţiei Moody's Ratings de luni de a retrograda ratingul de credit al Budapestei este o consecinţă a politicii fiscale "absurde şi meschine" a guvernului condus de Viktor Orban, a transmis Gergely Karácsony, primarul capitalei maghiare, potrivit Hirado.

Daunele cauzate de politica ostilă a guvernului faţă de Budapesta vor fi probabil resimţite de întreaga ţară şi de toţi cetăţenii săi în urma reducerii ratingului capitalei, susține edilul Budapestei.

Conform acestuia, motivul evident al retrogradarea ratingului este faptul că pieţele financiare se aşteptau la un acord financiar rezonabil între guvern şi capitală, dar, în ciuda tuturor indiciilor, Viktor Orban s-a dovedit incapabil de aşa ceva: în loc să ajungă la un acord, a continuat să golească conturile Budapestei şi nu şi-a îndeplinit până în prezent obligaţiile legale faţă de capitală.

Guvernul Viktor Orban a golit conturile Budapestei, deși justiția a spus că este ilegal

Decizia Moody’s este o consecinţă a acestei atitudini a guvernului – a subliniat primarul Budapestei.

Concluziile Moody’s reflectă poziţia capitalei, care a fost repetată şi comunicată guvernului în mai multe rânduri şi este clară pentru locuitorii Budapestei. Budapesta a solicitat în repetate rânduri guvernului să plătească la timp datoriile față de oraş, dar guvernul nu a făcut acest lucru.

În consecinţă, agenţia de rating de credit a constatat că riscurile crescute se datorează întârzierii guvernului în efectuarea transferurilor pe care capitala le-a inclus deja în bugetul său, a explicat Gergely Karácsony.

„Curtea Constituţională a hotărât că majorarea de douăzeci de ori a ratei de deducere din ultimii ani este neconstituţională, iar Curtea Supremă a hotărât că metoda deducerii este ilegală. Budapesta a iniţiat în repetate rânduri discuţii cu guvernul cu privire la contribuţia de solidaritate, neconstituţională şi ilegală, dar guvernul a refuzat să discute. Pentru a agrava şi mai mult situaţia, spre deosebire de alte administraţii locale, capitala nu a primit nici permisiunea guvernului pentru a contracta împrumuturi”, a mai declarat primarul Budapestei.

”Politica meschină a guvernului Viktor Orban împotriva Budapestei”

Situaţia Budapestei este agravată şi mai mult de faptul că, din cauza greşelilor guvernului, oraşul nu are acces la fondurile UE necesare pentru dezvoltare – afirmă Gergely Karácsony.

„Aşa cum am spus şi înainte, cel care împinge Budapesta spre faliment, va fi tras în jos de Budapesta odată cu ea. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în cazul ratingurilor de credit: cel care împinge Budapesta în discreditare, va fi tras în jos de Budapesta odată cu ea. Prima consecinţă a politicii meschine a guvernului împotriva Budapestei este retrogradarea capitalei, care poate fi urmată de o retrogradare suplimentară a ţării, iar acest lucru va fi resimţit de toţi cetăţenii, nu numai de budapestani, ci de toţi ungurii, în urma imposibilităţii finanţării statului”, a subliniat primarul Budapestei.

În 2026, capitala Ungariei va continua procesele care au ca scop recuperarea a acelor zeci de miliarde de forinţi de care Budapesta a fost privată în mod ilegal, a încheiat edilul maghiar.

