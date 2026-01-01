Atac la Viktor Orban, după retrogradarea Budapestei la ”junk”: ”Absurd, meschin, incapabil”. Capitala Ungariei, 0 fonduri UE

Stiri externe
01-01-2026 | 09:29
viktor orban
IMAGO

Primarul Budapestei îl atacă dur pe Viktor Orban, după ce capitala Ungariei a fost retrogradată la ”junk”, adică nerecomandată investițiilor. Guvernul Orban este absurd, meschin și incapabil, a răbufnit edilul Gergely Karacsony.  

autor
Cristian Anton

Decizia agenţiei Moody's Ratings de luni de a retrograda ratingul de credit al Budapestei este o consecinţă a politicii fiscale "absurde şi meschine" a guvernului condus de Viktor Orban, a transmis Gergely Karácsony, primarul capitalei maghiare, potrivit Hirado.

Daunele cauzate de politica ostilă a guvernului faţă de Budapesta vor fi probabil resimţite de întreaga ţară şi de toţi cetăţenii săi în urma reducerii ratingului capitalei, susține edilul Budapestei.

Conform acestuia, motivul evident al retrogradarea ratingului este faptul că pieţele financiare se aşteptau la un acord financiar rezonabil între guvern şi capitală, dar, în ciuda tuturor indiciilor, Viktor Orban s-a dovedit incapabil de aşa ceva: în loc să ajungă la un acord, a continuat să golească conturile Budapestei şi nu şi-a îndeplinit până în prezent obligaţiile legale faţă de capitală.

Guvernul Viktor Orban a golit conturile Budapestei, deși justiția a spus că este ilegal

Decizia Moody’s este o consecinţă a acestei atitudini a guvernului – a subliniat primarul Budapestei.

Citește și
budapesta
Ce au răspuns maghiarii la întrebarea dacă Ungaria va mai exista și peste 1.000 de ani

Concluziile Moody’s reflectă poziţia capitalei, care a fost repetată şi comunicată guvernului în mai multe rânduri şi este clară pentru locuitorii Budapestei. Budapesta a solicitat în repetate rânduri guvernului să plătească la timp datoriile față de oraş, dar guvernul nu a făcut acest lucru.

În consecinţă, agenţia de rating de credit a constatat că riscurile crescute se datorează întârzierii guvernului în efectuarea transferurilor pe care capitala le-a inclus deja în bugetul său, a explicat Gergely Karácsony.

Curtea Constituţională a hotărât că majorarea de douăzeci de ori a ratei de deducere din ultimii ani este neconstituţională, iar Curtea Supremă a hotărât că metoda deducerii este ilegală. Budapesta a iniţiat în repetate rânduri discuţii cu guvernul cu privire la contribuţia de solidaritate, neconstituţională şi ilegală, dar guvernul a refuzat să discute. Pentru a agrava şi mai mult situaţia, spre deosebire de alte administraţii locale, capitala nu a primit nici permisiunea guvernului pentru a contracta împrumuturi”, a mai declarat primarul Budapestei.

”Politica meschină a guvernului Viktor Orban împotriva Budapestei”

Situaţia Budapestei este agravată şi mai mult de faptul că, din cauza greşelilor guvernului, oraşul nu are acces la fondurile UE necesare pentru dezvoltare – afirmă Gergely Karácsony.

Aşa cum am spus şi înainte, cel care împinge Budapesta spre faliment, va fi tras în jos de Budapesta odată cu ea. Acest lucru este valabil cu atât mai mult în cazul ratingurilor de credit: cel care împinge Budapesta în discreditare, va fi tras în jos de Budapesta odată cu ea. Prima consecinţă a politicii meschine a guvernului împotriva Budapestei este retrogradarea capitalei, care poate fi urmată de o retrogradare suplimentară a ţării, iar acest lucru va fi resimţit de toţi cetăţenii, nu numai de budapestani, ci de toţi ungurii, în urma imposibilităţii finanţării statului”, a subliniat primarul Budapestei.

În 2026, capitala Ungariei va continua procesele care au ca scop recuperarea a acelor zeci de miliarde de forinţi de care Budapesta a fost privată în mod ilegal, a încheiat edilul maghiar.

Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete de la subsol. Prejudiciu de milioane de euro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: atac, budapesta, primar, Viktor Orban, junk, retrogradare,

Dată publicare: 01-01-2026 09:23

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa
Stiri externe
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul, informează EFE.

Ce au răspuns maghiarii la întrebarea dacă Ungaria va mai exista și peste 1.000 de ani
Stiri externe
Ce au răspuns maghiarii la întrebarea dacă Ungaria va mai exista și peste 1.000 de ani

Aproape trei sferturi dintre maghiarii chestionați într-un sondaj plătit de Guvernul Viktor Orban s-au arătat convinși că Ungaria va exista ca țară și peste 1.000 de ani. Chestionarul promovează agresiv ideea suveranității, politica oficială a Budapestei.

 

Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”
Stiri externe
Polonia îl ironizează pe premierul Ungariei, Viktor Orban, și anunță că îi dă medalia Ordinului Lenin: ”Felicitări”

Ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski i-a decernat în mod simbolic, pe rețeaua X.com, o medalie a Ordinului Lenin premierului ungar Viktor Orban, care s-a opus folosirii activelor ruse în vederea finanţării efortului de război al Ucrainei.

După 15 ani la putere, Viktor Orban pare sub presiune înainte de alegeri. Un nou lider al opoziției mobilizează electoratul
Stiri externe
După 15 ani la putere, Viktor Orban pare sub presiune înainte de alegeri. Un nou lider al opoziției mobilizează electoratul

Cu patru luni înainte de alegerile legislative din Ungaria, premierul Viktor Orban, aflat la putere de 15 ani, este slăbit de scandaluri privind protecţia copiilor, pe fondul unor performanţe economice modeste, notează AFP.

Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană”
Stiri externe
Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană”

Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI.

Recomandări
Anul 2026 începe cu speranță: ”Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata”. ”10% până la pace”
Stiri externe
Anul 2026 începe cu speranță: ”Acordul pentru încheierea războiului din Ucraina e 90% gata”. ”10% până la pace”

Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".

Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”
Stiri externe
Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”

Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP.

Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop anul 2026, cu Neti Sandu. Cum va fi noul an pentru fiecare zodie. Previziuni, transformări și sfaturi

Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit.

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28