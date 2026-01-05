O insulă din Grecia oferă cazare și o masă gratuită celor care îngrijesc pisicile fără stăpân 5 zile pe săptămână

05-01-2026 | 09:18
pisica insula grecia
Shutterstock

O oportunitate de vis s-a ivit pentru iubitorii de pisici care au puțin timp liber și doresc cu adevărat să facă o diferență.

Mica insulă Syros, situată în centrul Mării Egee, în apropierea portului Piraeus, găzduiește aproximativ 3.000 de pisici fără stăpân.

Încă din anii 1990, organizații caritabile precum Syros Cats lucrează pentru a gestiona numărul de pisici, sterilizarea și oferirea îngrijirii acestora. Organizația caută acum voluntari „în formă, maturi, sănătoși și independenți” care doresc să ajute la toate aspectele îngrijirii pisicilor, pentru o perioadă minimă de o lună, scrie Daily Mail.

Ce sunt nevoiți să facă voluntarii

În schimbul cazării gratuite, micului dejun și utilităților, voluntarii vor petrece cinci ore pe zi, cinci zile pe săptămână, hrănind, curățând și mângâind pisoii salvați.

Printre sarcinile zilnice se numără: curățarea litierei, îngrijirea pisicilor, grădinăritul, prinderea sau ajutarea la capturarea pisicilor sălbatice, administrarea medicamentelor și ducerea pisicilor bolnave, rănite sau nevaccinate la veterinar.

Voluntarii trebuie să știe că, pe lângă îngrijirea pisicilor, vor interacționa și cu vizitatorii, prezentându-le insula și activitățile organizației.

De asemenea, li se recomandă să nu ia în brațe pisici bolnave sau rănite fără să consulte mai întâi organizația, deoarece acestea ar putea fi nevaccinate sau deja îngrijite în altă parte. Cei care au pregătire sau experiență ca asistent veterinar sau au lucrat anterior cu pisici sălbatice sunt mai predispuși să fie acceptați, în timp ce persoanele sub 25 de ani au șanse mai mici, deoarece pot să nu demonstreze nivelul necesar de autonomie și inițiativă.

Înscrierile sunt închise temporar

Totuși, organizația primește voluntari „de încredere, punctuali și independenți”, atâta timp cât sunt pregătiți să se implice activ, conform informațiilor de pe site-ul său.

La orice moment, vor fi acceptați doar patru voluntari, adesea din părți diferite ale lumii, motiv pentru care candidații trebuie să fie toleranți și deschiși față de diferențele de obiceiuri, rasă, gen și credințe.

Fiecare voluntar va avea propria cameră, însă bucătăria, baia și spațiul comun vor fi împărțite cu doi sau trei alți voluntari.

În prezent, aplicațiile pentru voluntariat în 2026 la Syros Cats sunt închise din cauza interesului ridicat, însă organizația încurajează pe cei interesați să urmărească canalele sale de social media pentru anunțuri privind următoarea sesiune.

Odată ce aplicațiile se redeschid, voluntarii trebuie să completeze un formular de înscriere și să explice de ce doresc să fie selectați, incluzând un rezumat al experienței anterioare și al activităților relevante de îngrijire a pisicilor.

În afara cazării gratuite, utilităților și micului dejun, voluntarii trebuie să-și acopere transportul către insulă și costurile pentru prânz și cină pe durata șederii.

Persoanele cu pașaport non-UE pot rămâne în Syros doar 3 luni într-o perioadă de șase luni, conform regulilor Schengen, iar cei fără asigurare de sănătate UE sunt sfătuiți să-și achiziționeze o asigurare de călătorie.

Organizația acceptă și nomazi digitali și lucrători la distanță, dar aceștia trebuie să poată lucra online flexibil și în afara orelor fixe de voluntariat. Din păcate, candidații cu copii sau animale de companie nu vor fi considerați.

Sursa: Daily Mail

05-01-2026 09:18

