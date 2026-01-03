Fico, un admirator al lui Trump, condamnă atacul SUA asupra Venezuelei, cu ”bătaie” spre UE. Viktor Orban e ”flower power”

Stiri externe
03-01-2026 | 20:48
viktor orban, robert fico
AFP

Premierul slovac Robert Fico, un admirator al lui Donald Trump, a condamnat atacul SUA asupra Venezuelei, aparent doar un pretext pentru a critica din nou UE. Pe de altă parte, Viktor Orban, prieten al lui Trump, a ignorat complet evenimentul.  

autor
Cristian Anton

Prim-ministrul slovac Robert Fico, cunoscut ca un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa şi EFE.

Acţiunea militară americană arată că "dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face ce vrea", a scris Fico pe Facebook.

În calitate de şef de guvern al unei ţări mici, el a declarat că trebuie "să respingă cu fermitate o astfel de subminare a dreptului internaţional", la fel cum a respins războiul din Irak şi invazia rusă a Ucrainei.

Citește și
gustavo petro
Trump îi transmite președintelui Columbiei ”să-și păzească fundul” și avertizează Cuba. Cine urmează după Venezuela

Pentru şeful guvernului slovac, bombardarea de către SUA a mai multor baze militare venezuelene este o dovadă a "prăbuşirii ordinii mondiale create după al Doilea Război Mondial".

Condamnarea SUA, aparent un alt pretext pentru Fico de a ataca UE, în favoarea Rusiei

Fico a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să emită o condamnare la fel de "consistentă", aşa cum a făcut-o cu atacul Rusiei asupra Ucrainei. Altfel, UE ar fi "ipocrită", a scris el.

"Sunt foarte curios să văd cum va reacţiona UE la atacul asupra Venezuelei, care merită condamnat", a declarat Fico într-un comunicat emis după ce Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, a afirmat că regimul lui Nicolas Maduro este ilegitim.

"UE a declarat în repetate rânduri că lui Maduro îi lipseşte legitimitatea şi a pledat pentru o tranziţie paşnică", a spus Kallas, care a făcut totodată apel la moderaţie.

"Fie UE va condamna utilizarea forţei militare americane în Venezuela şi va fi consecventă cu poziţia sa faţă de războiul din Ucraina, fie va continua să fie la fel de ipocrită ca întotdeauna", a replicat liderul slovac, care conduce un guvern de coaliţie eurosceptic format din populişti şi ultranaţionalişti.

Viktor Orban, ”flower power”

Considerat un populist de stânga, Fico este adesea criticat de oponenţi ca fiind "pro-rus" pentru că se opune sancţiunilor UE împotriva Rusiei, care, susţine el, ar afecta Slovacia mai mult decât Rusia.

Pe de altă parte, este foarte interesantă poziția Ungariei lui Viktor Orban, principalul aliat al Slovaciei anti-UE din mandatul lui Robert Fico.

Suveranistul maghiar a transformat prietenia cu Donald Trump în principalul său capital politic, păstrând totodată o relație caldă și cu Rusia lui Vladimir Putin, pe care o susține vehement, în detrimentul Ucrainei invadate și a Uniunii Europene.

Din această poziție, Viktor Orban a ales să ignore cu totul atacul SUA asupra Venezuelei. Sâmbătă, premierul maghiar posta mesaje despre mitinguri anti-război și vorbea despre pacea copiilor și nepoților. 

Viktor Orban a atacat în nenumărate rânduri UE pentru că ar vrea să intre în război cu Rusia, dându-l în schimb ca exemplu pe Donald Trump, care vrea mereu numai pacea. 

La rândul său, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto - cunoscut pentru poziționările sale vădite pro-Kremlin și anti-europene, distribuia sâmbătă discuții despre Serbia. Niciun cuvânt despre atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro.  

Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Etichete: SUA, atac, donald trump, Viktor Orban, condamnare, venezuela, Robert Fico, ignorat, admiratori,

Dată publicare: 03-01-2026 19:53

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Trump îi transmite președintelui Columbiei ”să-și păzească fundul” și avertizează Cuba. Cine urmează după Venezuela
Stiri externe
Trump îi transmite președintelui Columbiei ”să-și păzească fundul” și avertizează Cuba. Cine urmează după Venezuela

Donald Trump i-a transmis lui Gustavo Petro, președintele Columbiei, ”să-și păzească fundul” pentru că și el produce droguri pe care le trimite în SUA, avertizând totodată și Cuba. Trump ia în calcul extinderea atenției sale și dincolo de Venezuela.

Un fotbalist, victimă a incendiului din Crans-Montana, și-a riscat viața pentru a-și salva iubita, blocată în interior
Stiri externe
Un fotbalist, victimă a incendiului din Crans-Montana, și-a riscat viața pentru a-și salva iubita, blocată în interior

Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.

Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Stiri externe
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele american Donald Trump a dat explicații sâmbătă despre operațiunea americană de amploare din Venezuela.  

Recomandări
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
Stiri externe
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației

Președintele american Donald Trump a dat explicații sâmbătă despre operațiunea americană de amploare din Venezuela.  

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au rămas blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare
Stiri actuale
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28