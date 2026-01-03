Fico, un admirator al lui Trump, condamnă atacul SUA asupra Venezuelei, cu ”bătaie” spre UE. Viktor Orban e ”flower power”

Premierul slovac Robert Fico, un admirator al lui Donald Trump, a condamnat atacul SUA asupra Venezuelei, aparent doar un pretext pentru a critica din nou UE. Pe de altă parte, Viktor Orban, prieten al lui Trump, a ignorat complet evenimentul.

Prim-ministrul slovac Robert Fico, cunoscut ca un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa şi EFE.

Acţiunea militară americană arată că "dreptul internaţional nu se aplică, forţa militară este folosită fără mandat ONU şi oricine este mare şi puternic face ce vrea", a scris Fico pe Facebook.

În calitate de şef de guvern al unei ţări mici, el a declarat că trebuie "să respingă cu fermitate o astfel de subminare a dreptului internaţional", la fel cum a respins războiul din Irak şi invazia rusă a Ucrainei.

Pentru şeful guvernului slovac, bombardarea de către SUA a mai multor baze militare venezuelene este o dovadă a "prăbuşirii ordinii mondiale create după al Doilea Război Mondial".

Condamnarea SUA, aparent un alt pretext pentru Fico de a ataca UE, în favoarea Rusiei

Fico a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să emită o condamnare la fel de "consistentă", aşa cum a făcut-o cu atacul Rusiei asupra Ucrainei. Altfel, UE ar fi "ipocrită", a scris el.

"Sunt foarte curios să văd cum va reacţiona UE la atacul asupra Venezuelei, care merită condamnat", a declarat Fico într-un comunicat emis după ce Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas, a afirmat că regimul lui Nicolas Maduro este ilegitim.

"UE a declarat în repetate rânduri că lui Maduro îi lipseşte legitimitatea şi a pledat pentru o tranziţie paşnică", a spus Kallas, care a făcut totodată apel la moderaţie.

"Fie UE va condamna utilizarea forţei militare americane în Venezuela şi va fi consecventă cu poziţia sa faţă de războiul din Ucraina, fie va continua să fie la fel de ipocrită ca întotdeauna", a replicat liderul slovac, care conduce un guvern de coaliţie eurosceptic format din populişti şi ultranaţionalişti.

Viktor Orban, ”flower power”

Considerat un populist de stânga, Fico este adesea criticat de oponenţi ca fiind "pro-rus" pentru că se opune sancţiunilor UE împotriva Rusiei, care, susţine el, ar afecta Slovacia mai mult decât Rusia.

Pe de altă parte, este foarte interesantă poziția Ungariei lui Viktor Orban, principalul aliat al Slovaciei anti-UE din mandatul lui Robert Fico.

Suveranistul maghiar a transformat prietenia cu Donald Trump în principalul său capital politic, păstrând totodată o relație caldă și cu Rusia lui Vladimir Putin, pe care o susține vehement, în detrimentul Ucrainei invadate și a Uniunii Europene.

Din această poziție, Viktor Orban a ales să ignore cu totul atacul SUA asupra Venezuelei. Sâmbătă, premierul maghiar posta mesaje despre mitinguri anti-război și vorbea despre pacea copiilor și nepoților.

Viktor Orban a atacat în nenumărate rânduri UE pentru că ar vrea să intre în război cu Rusia, dându-l în schimb ca exemplu pe Donald Trump, care vrea mereu numai pacea.

La rândul său, ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto - cunoscut pentru poziționările sale vădite pro-Kremlin și anti-europene, distribuia sâmbătă discuții despre Serbia. Niciun cuvânt despre atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro.

