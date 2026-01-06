iLikeIT. CES 2026, spectacolul tehnologiei la Las Vegas: roboți de companie, telefoane pliabile și televizoare microRGB

CES 2026 aduce în Las Vegas cele mai importante inovații în tehnologie. Roboți care ne pot face treaba prin casă, televizoare cu imagine mai clară ca niciodată, ori telefoane care se transformă în tablete.

Le vedem pe toate chiar acum, la iLikeIT.

Roboții sunt vedete anul acesta la CES, în Las Vegas. Producătorii spun că aceste dispozitive ne-ar putea deveni parteneri de șah sau ne-ar putea face treaba prin casă.

Și nu doar atât. De exemplu, acest roboțel - ce are propria personalitate care evoluează în timp - poate fi prietenul necuvântător perfect. Nu trebuie scos afară, ci doar pus la încărcat.



Roy Xue, Ludens AI Co: ”Roboții din trecut sunt bazați pe reguli. Deci când oamenii interacționează cu ei 3 zile, se plictisesc. Cu noile tehnologii roboții pot fi ca un animal de companie”.



Schimbăm registrul și ajungem la telefoane. Samsung se laudă cu un dispozitiv care se transformă într-o tabletă de 10 inchi. Se vinde în Coreea de Sud pentru 2.500 de dolari.

În momentul în care este deschis, este foarte subțire, doar 4 mm grosime și atunci când este închis, te și anunță atunci când nu este închis bine, tocmai să nu-ți fie teamă că-l strici. În momentul în care este împăturit, ajunge la 12 mm, cât un telefon obișnuit cu husă.

La capitolul televizoare, apar noi tehnologii care pot reda culorile fidel. Dacă în anii trecuți se vorbea despre OLED-uri, acestea sunt înlocuite acum de un sistem microRGB.



Steven Dickens - Cercetător de piață: ”E fascinant să vezi că această tehnologie a ecranelor plate are deja peste 10-15 ani și totuși reușim să vedem inovații fundamentale chiar în structura ecranului. Deși ne-am obișnuit cu ele acasă, ritmul inovației rămâne la fel de rapid”.

Pe noile televizoare este tot mai prezentă și inteligența artificială. De exemplu, asistenții virtuali ne pot ajuta să ne facem meniul pentru cină din ce am văzut la TV.

După ce televizorul a stabilit meniul, frigiderul inteligent ne poate spune dacă avem toate ingredientele sau ne face o listă de cumpărături.

Acest model este dotat cu o cameră și poate recunoaște produsele care sunt păstrate la rece. Poate vedea obiceiurile de consum și să ne recomande săptămânal ce ar trebui să mai cumpărăm.

Când ne apucăm de gătit, plita inteligentă se asigură că mâncarea este gătită la temperatura corectă. Totul, cu ajutorul unei aplicații.

