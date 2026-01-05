Cele mai bine îmbrăcate vedete la Critics Choice Awards 2026. Ținutele care au atras atenția pe covorul roșu. GALERIE FOTO

05-01-2026 | 09:40
Colaj foto Getty

Sezonul premiilor 2026 a debutat în forță, iar vedetele au făcut senzație pe covorul roșu cu ținute strălucitoare, pline de eleganță.

Mihaela Ivăncică

Ariana Grande, Elle Fanning și alți actori de top de la Hollywood au fost prezenți la Critics Choice Awards 2026 pentru a celebra cele mai apreciate filme și seriale, de la Abbott Elementary la Wicked: For Good, scrie People.

Găzduit de Chelsea Handler, evenimentul a atras și alte vedete, printre care Teyana Taylor, Jessica Biel și Meghann Fahy, care au impresionat cu siluete clasice, costume moderne și fuste cu slituri îndrăznețe.

Cele mai bine îmbrăcate vedete la Critics Choice Awards 2026

1. Teyana Taylor

Critics Choice Awards 2026. Filmul „One Battle After Another” a fost marele câștigător. Ce premii importante a obținut
2. Ariana Grande

3. Elle Fanning

4. Danielle Brooks

5. Jessica Biel

6. Meghann Fahy

7. Jackie Tohn

8. Michael B. Jordan

9. Ali Larter

10. Nicole Brydon Bloom

11. Ego Nwodim

12. Rose Byrne

13. Rhea Seehorn

14. Quinta Brunson

15. Jessica Williams

16. Jeff Goldblum

17. Chase Infiniti

18. Kristen Bell

19. Chelsea Handler

20. Denée Benton

Sursa: People

