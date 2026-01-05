Cele mai bine îmbrăcate vedete la Critics Choice Awards 2026. Ținutele care au atras atenția pe covorul roșu. GALERIE FOTO
Sezonul premiilor 2026 a debutat în forță, iar vedetele au făcut senzație pe covorul roșu cu ținute strălucitoare, pline de eleganță.
Ariana Grande, Elle Fanning și alți actori de top de la Hollywood au fost prezenți la Critics Choice Awards 2026 pentru a celebra cele mai apreciate filme și seriale, de la Abbott Elementary la Wicked: For Good, scrie People.
Găzduit de Chelsea Handler, evenimentul a atras și alte vedete, printre care Teyana Taylor, Jessica Biel și Meghann Fahy, care au impresionat cu siluete clasice, costume moderne și fuste cu slituri îndrăznețe.
Cele mai bine îmbrăcate vedete la Critics Choice Awards 2026
1. Teyana Taylor
2. Ariana Grande
3. Elle Fanning
4. Danielle Brooks
5. Jessica Biel
6. Meghann Fahy
7. Jackie Tohn
8. Michael B. Jordan
9. Ali Larter
10. Nicole Brydon Bloom
11. Ego Nwodim
12. Rose Byrne
13. Rhea Seehorn
14. Quinta Brunson
15. Jessica Williams
16. Jeff Goldblum
17. Chase Infiniti
18. Kristen Bell
19. Chelsea Handler
20. Denée Benton
Getty
Colaj foto Getty
