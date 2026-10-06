Universitatea Metropolitană din Osaka a afirmat că hackerii au obținut probabil datele a cel puțin 130.000 de studenți și profesori, în urma unui atac care a provocat căderea sistemului informatic. Circa 500 de servere au fost scoase din funcțiune după un atac de tip ransomware, un software care blochează datele cu scopul solicitării ulterioare de recompense. Rețeaua campusului și portalul pentru cadrele didactice erau în continuare indisponibile luni, iar cursurile a fost anulate, transmite Xinuha, potrivit Agerpres.

Datele a circa 1,7 milioane din clienții rețelei de magazine a operatorului Mr. Max ar fi fost compromise în urma accesării neautorizate a unui server utilizat pentru serviciile de achiziții online. Compania de vânzări și-a sistat serviciile, a blocat calea utilizată de atacatori și colaborează cu specialiști în securitate din afară. Autoritățile de reglementare și poliția anchetează și monitorizează mai strict sistemele.

Firma de servicii de internet GMO Research & AI a informat tot luni că au fost furate fișierele a 948.000 de membri. Recompense în valoare de circa 2,9 milioane de yeni (18.000 de dolari) cuvenite acestora au făcut obiectul unui schimb cu coduri de carduri cadou Amazon, conform Agerpres.ro. Corporația Monogatari, care operează lanțul de restaurante specializate în barbecue Yakiniku King, a comunicat că i-au fost furate zece milioane de informații despre clienți, vizând aproape întreaga bază de clienți. Hackerii au folosit accesul neautorizat la un sistem pentru aplicația de smartphone pentru rezervări, au obținut adrese de e-mail și numere de telefon, dar nu s-a confirmat nicio utilizare rău intenționată a acestora. Brokerul de valori mobiliare Daiwa Securities Group a avertizat că ar fi putut fi compromise datele a circa 110.000 de clienți, precum și informații fără caracter personal, prin intermediul unui server operat de un subcontractor. Informațiile nu pot fi însă folosite pentru efectuarea de tranzacții, inclusiv online.

Luni, ministerul danez responsabil cu domeniul digital a anunțat că și baza de date a centrală care ţine evidenţa persoanelor rezidente sau înregistrate în Danemarca a fost ţinta unui atac cibernetic. În acest caz, autorii atacului cibernetic au accesat datele a 8,8 milioane de persoane.