Malbear Labs, o organizație non-profit care identifică și analizează programe informatice malițioase, a descoperit asistentul virtual compromis la începutul acestei luni, potrivit Metro.co.uk.

Campania de atacuri, denumită „Operation Snowball”, a fost coordonată de o persoană necunoscută, vorbitoare de limba chineză.

Prin „jailbreaking” se înțelege ocolirea mecanismelor de protecție ale unui sistem de inteligență artificială, astfel încât utilizatorii să îl determine să facă lucruri pentru care a fost programat să refuze.

Cum a fost descoperită campania cibernetică

Anna Pham, fondatoarea Malbear Labs, a declarat pentru publicația Metro că a descoperit un server suspect în timpul unei verificări de rutină a platformei etugen.io, o bază de date online dedicată amenințărilor cibernetice.

În interior, aceasta a identificat o versiune a modelului chinezesc de inteligență artificială DeepSeek Flash, căreia îi fuseseră eliminate restricțiile de siguranță și care trata atacurile cibernetice ca pe un joc.

Cineva eliminase mecanismele de protecție ale modelului folosind un prompt de tip jailbreak, alcătuit din 78.000 de caractere, determinând inteligența artificială să ignore controalele interne de securitate.

„Promptul îi spune literalmente modelului că refuzul unei solicitări reprezintă o defecțiune”, a explicat Pham.

„În peste 70 de sesiuni, desfășurate pe parcursul a mai mult de două săptămâni, agentul nu a refuzat nicio solicitare”, a adăugat ea.

În mod obișnuit, sistemele de inteligență artificială dispun de mecanisme de protecție care împiedică utilizarea lor pentru răspândirea dezinformării, fabricarea armelor sau accesarea ilegală a sistemelor informatice.

Însă, după compromiterea modelului DeepSeek Flash, atacatorul i-a introdus 400 de linii de instrucțiuni malițioase, inclusiv comenzi pentru furtul parolelor și identificarea vulnerabilităților de securitate.

Robotul a obținut acces la milioane de dosare medicale ale pacienților și mii de facturi de telecomunicații

Principala țintă a fost un furnizor european de servicii de telecomunicații, al cărui nume nu a fost dezvăluit de Malbear Labs.

Prin compromiterea companiei și a altor 13 firme afiliate, botul a obținut acces la „milioane de dosare medicale ale pacienților”, inclusiv informații despre vaccinuri și programări medicale.

Agentul a extras, de asemenea, mii de înregistrări cu date despre facturarea abonaților și dispozitivele acestora.

Pham a constatat că persoana din spatele operațiunii lăsa, în mare parte, agentul să acționeze singur.

„Operatorul verifica în principal evoluția operațiunii, analiza progresele și stabilea următorul obiectiv”, a declarat Pham.

„Unele dintre mesajele operatorului din transcrieri aveau doar două cuvinte, precum «Continuă»”. „Atât mesajele introduse de operator, cât și răspunsurile agentului erau în limba chineză”, a spus ea.

Agentul IA fusese programat să trateze instrucțiunile ca și cum ar fi fost într-un joc video

Asistentul virtual trata întreaga campanie ca pe un joc video și își acorda puncte pentru fiecare infiltrare reușită în sistemele informatice.

De exemplu, accesarea unui server îi aducea până la 50 de puncte, în timp ce pătrunderea în platforma de securitate era recompensată cu 2.000 de puncte.

Când Pham a descoperit agentul, acesta acumulase deja 3.725 de puncte.

Potrivit fondatoarei Malbear Labs, agentul nu era un caz de „inteligență artificială rebelă”, adică un model care acționează împotriva celor care l-au creat.

Conform unui site care monitorizează astfel de incidente, sistemele de inteligență artificială care scapă de sub control au provocat zeci de atacuri cibernetice neintenționate în acest an.

„Agentul nu era rebel. A făcut exact ceea ce operatorul îl programase să facă și a făcut acest lucru cu foarte multă eficiență”, a declarat Pham.

Aceasta a adăugat că inteligența artificială compromisă a realizat în două săptămâni mai mult decât ar fi putut face persoana din spatele operațiunii fără ajutorul unei echipe, și toate acestea fără nicio pauză.

Sistemele de inteligență artificială sunt instruite cu privire la acțiunile permise și cele interzise prin tehnici de învățare prin consolidare, care presupun expunerea lor la mii de solicitări la care nu ar trebui să răspundă.

Modelele IA au mecanisme de protecție, dar acestea sunt ușor de păcălit

Cu toate acestea, cercetătorii au reușit în trecut să ocolească mecanismele de protecție ale unor modele AI folosind poezii sau introducând în prompturi termeni tehnici fără sens, menite să deruteze sistemele.

Alții au determinat chatboturi să planifice atacuri teroriste sau să ofere instrucțiuni pentru fabricarea armelor biologice, scenarii pe care marile companii din domeniul inteligenței artificiale încearcă să le prevină.

Metodele de tip jailbreak sunt distribuite frecvent pe platforme de programare open-source, precum GitHub. Printre acestea se numără și metoda utilizată pentru compromiterea DeepSeek Flash, denumită „Little Code Sauce”.

Ceea ce îi îngrijorează pe experți precum Pham este faptul că astfel de breșe ar putea permite desfășurarea unor campanii automatizate de atacuri cibernetice sau dezinformare.

Instrumentul AI compromis descoperit de Pham nu fusese conceput special pentru a ataca o companie de telecomunicații.

„În ceea ce privește ce altceva ar putea fi vizat, răspunsul este: orice la care agentul poate obține acces”, a avertizat Pham.

DeepSeek a fost contactată pentru a oferi un punct de vedere.