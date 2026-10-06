Incidentul este prezentat drept primul atac de acest fel asupra unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei.

Țintele atacului au fost două nave de mărfuri generale: ALFA WATAN, sub pavilionul statului Togo, și ABLE, care navighează sub pavilionul Palau, potrivit informațiilor preliminare, notează publicația btvnovinite.

Una dintre nave s-a scufundat

Navele comerciale au fost atacate cu drone navale şi aeriene în jurul orei 03:00 dimineaţa, ambele suferind avarii, iar una dintre ele scufundându-se, a declarat marţi premierul bulgar Rumen Radev, informează BTA.

„Este un atac absolut inacceptabil în zona economică exclusivă a Bulgariei. Este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional şi a dreptului maritim", a reacţionat Radev.

Conform informaţiilor deţinute de autorităţi, prima navă - cea care s-a scufundat - naviga spre nord, iar a doua navă transporta grâu şi naviga spre sud. Nu se cunoaşte natura încărcăturii primei nave, a menţionat Radev.

Autorităţile monitorizează totodată situaţia pentru a detecta eventuale scurgeri de petrol sau poluare a mediului.

„În calitate de stat responsabil în interiorul zonei noastre economice exclusive de sănătatea şi viaţa oricui navighează în această zonă, indiferent cine este responsabil, suntem obligaţi să desfăşurăm operaţiuni de urgenţă de căutare şi salvare", a explicat Radev.

Operaţiunea, coordonată de Centrul de Coordonare a Salvării pe Mare din Varna, era în plină desfăşurare, echipele de salvare căutând supravieţuitori de pe prima navă, a precizat premierul bulgar.

Prima navă, care naviga sub pavilion togolez, s-a scufundat. A doua navă a luat foc în urma impactului, însă echipajul a fost evacuat şi salvat de o navă bulgară, a mai spus Radev.

În momentul atacului, nava bulgară de tip ro-ro Dioscuria se afla în zonă. Echipajul acesteia a observat explozia primei nave şi s-a îndreptat spre locul incidentului. Aceştia au găsit o barcă şi trei plute răsturnate şi veste de salvare, însă nicio persoană. Membrii echipajului navei scufundate sunt în continuare dispăruţi, a declarat Radev.

Dioscuria s-a apropiat şi de cea de-a doua navă, asistând la operaţiunea de salvare. O ambarcaţiune rapidă a Forţelor Navale bulgare a fost trimisă la faţa locului şi a reuşit să preia la bord doi membri răniţi ai echipajului.

Membri echipajului, răniți

Unul dintre bărbaţii răniţi suferise arsuri, iar celălalt prezenta un traumatism cranian. Aceştia au fost preluaţi la bordul navei militare şi urmau să ajungă în portul Varna, unde echipe medicale de la Spitalul Naval din Varna au fost mobilizate pentru a le acorda îngrijirile necesare.

Ceilalţi 16 membri ai echipajului au fost transportaţi cu o navă de patrulare a poliţiei de frontieră. Conform informaţiilor furnizate de Radev, 11 dintre membrii echipajului sunt cetăţeni turci, iar şapte sunt cetăţeni indieni.

Radev a intervenit la o reuniune convocată cu reprezentanţi ai instituţiilor statului, pe marginea atacului asupra celor două nave în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. La întâlnire au participat reprezentanţi ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, Ministerului Mediului şi Apelor, ai instituţiei prezidenţiale şi ai serviciilor de securitate.

Premierul bulgar a avertizat că războiul se extinde din punct de vedere geografic şi sporeşte riscul unui conflict global, adăugând că escaladarea a ajuns acum până la atacuri asupra navelor comerciale civile.

"Ceea ce se întâmplă perturbă grav navigaţia în Marea Neagră, duce la o creştere şi mai mare a costurilor de asigurare şi face transportul maritim extrem de dificil", a declarat Radev.

Întâlnire de urgență convocată de premier

Premierul bulgar Rumen Radev a convocat o reuniune de urgență în urma atacului asupra celor două nave comerciale. La întâlnire sunt așteptați reprezentanți ai Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Transporturilor, serviciilor de securitate și ai altor instituții responsabile.

Circumstanțele atacului, precum și identitatea celor care au lansat dronele, sunt încă investigate.