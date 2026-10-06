Chiar și atunci, același remediu care a funcționat într-o anumită situație s-ar putea să nu fie la fel de eficient data viitoare, scrie Yahoo News.

Așa că nu este tocmai surprinzător că oamenii încearcă tot felul de metode pentru a obține o oarecare ameliorare. Una dintre cele mai neașteptate este un nou trend de pe TikTok, în care utilizatorii susțin că un simplu clips de păr prins de sprânceană poate calma migrena.

„Așa că ibuprofenul, apa, somnul și compresa caldă pe gât nu au funcționat pentru durerea mea de cap de cinci ore, dar un clips prins de sprânceană a funcționat...”, a scris o femeie.

O altă utilizatoare a scris: „Recomand 10/10. Spuneți tuturor celor pe care îi cunoașteți”, într-un videoclip în care avea sprâncenele acoperite cu mici clipsuri în formă de fluture.

Migrenele pot fi debilitante, astfel că este firesc să te întrebi dacă acest truc ieftin și destul de neobișnuit merită încercat atunci când tratamentele obișnuite nu par să funcționeze. Medicii au explicat însă ce se află în spatele metodei.

Ce este „trucul” cu clipsul de păr pentru migrene

Este greu de spus de unde a pornit ideea, însă principiul este simplu. Dacă ai o migrenă, iei un clips de păr și îl așezi ușor peste sprânceana de pe partea feței unde simți durerea.

Cei mai mulți folosesc un clips mai mare, care acoperă aproape întreaga sprânceană, însă unele persoane folosesc unul sau mai multe clipsuri mici în aceeași zonă.

Nu există studii care să demonstreze că această metodă tratează migrenele, însă medicii au câteva teorii care ar putea explica de ce unele persoane spun că obțin o ameliorare.

„Există multe tipuri diferite de dureri de cap, iar această metodă poate fi eficientă pentru un tip foarte specific de durere, în special pentru cea localizată în jurul ochiului și deasupra acestuia”, spune Stephen Thorp, medic și director adjunct al Centrului pentru Managementul Durerii de la Phelps Hospital, Northwell, din Sleepy Hollow, New York.

Atunci când pui un clips pe sprânceană, acesta exercită presiune asupra nervului supraorbital, o ramură a nervului trigemen care asigură sensibilitatea frunții, scalpului și pleoapei superioare, explică medicul. Nervul trigemen este responsabil pentru sensibilitatea și mișcarea feței.

Ideea de a folosi un stimul pentru a distrage atenția de la un altul nu este însă nouă, subliniază Clifford Segil, neurolog la Providence Saint John's Health Center.

„Există și terapia cognitiv-comportamentală pentru durerea cronică, care vă face să vă concentrați asupra altui lucru inconfortabil, în locul zonei în care simțiți durerea cronică”, spune el.

Tratamente existente

Migrenele nu au un tratament care să le vindece definitiv, astfel că abordarea presupune, de regulă, evitarea factorilor declanșatori și controlarea simptomelor printr-o combinație de medicamente și schimbări ale stilului de viață.

Factorii declanșatori diferă de la o persoană la alta, însă printre cei mai frecvenți se numără stresul și anxietatea, schimbările hormonale la femei, luminile puternice sau intermitente, zgomotele puternice, mirosurile intense, somnul prea mult sau prea puțin și schimbările bruște ale vremii sau ale mediului.

Anumite alimente și ingrediente pot crește, de asemenea, riscul de migrene, printre acestea numărându-se alcoolul, ciocolata și brânzeturile maturate.

Atunci când apare durerea provocată de migrenă, unele persoane pot obține ameliorare cu analgezice eliberate fără rețetă, precum paracetamolul sau ibuprofenul, ori cu medicamente prescrise, precum triptanii sau derivații de ergotamină.

Odihna cu ochii închiși într-o cameră liniștită și întunecată, aplicarea unei comprese reci pe frunte și consumul de lichide pot ajuta, de asemenea.

Pentru persoanele care se confruntă frecvent cu migrene și nu reușesc să găsească un tratament eficient, Segil recomandă consultarea unui specialist.