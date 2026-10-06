Medicii de la Spitalul Floreasca au implantat, pentru prima dată, o valvă biologică direct în locul celei bolnave, fără deschiderea toracelui și fără oprirea inimii.

Pentru pacient, intervenția poate însemna reducerea simptomelor și o recuperare mai ușoară.

Vasile Barbu a fost diagnosticat în urmă cu mai mulți ani cu o afecțiune gravă a inimii, care ajunsese să-l împiedice să-și desfășoare activitățile zilnice. Una dintre valvele cordului său nu mai permitea sângelui să circule corect și ar fi putut să ajungă la insuficiență cardiacă. Acum este primul pacient din Europa de Est care a primit o proteză inovatoare, iar inima funcționează mult mai bine.

Vasile Barbu: „E o valvă care, dacă s-a deteriorat, se prăbușește totul, le afectează și pe celelalte, la operația clasică pentru mine riscul era foarte mare.”

Corespondent PROTV: „Intervenția de schimbare a valvei tricuspide a durat 3 ore și a fost realizată de o echipă multidisciplinară formată din chirurg cardiovascular, cardiologi intervenționiști, specialiști în ecografie cardiacă și medici de terapie intensivă.”

Printr-o intervenție minim invazivă, fără să deschidă cordul, medicii au introdus prin vena jugulară o valvă tricuspidă biologică și au implantat-o în inima pacientului. Rolul ei este să permită sângelui să treacă din atriul drept în ventriculul drept.

Prof. dr. Horațiu Moldovan: „Este o noutate, aceasta este o valvă în poziție tricuspidiană introdusă prin cateter într-o sală de angiografie sub ecran radiologic, fără a deschide deloc toracele pacientului, fără a opri inima, este un pas înainte în care o proteză biologică confecționată din pericard de vițel este implantată în valva tricuspidă a pacientului.”

În timpul intervenției, inima pacientului a fost permanent monitorizată de un cardiolog cu competență în ecografie cardiacă.

Dr. Andrada Guță, medic specialist cardiolog: „Noi vedem valva prin intermediul ecografiei și inima în general și atunci e nevoie de o colaborare continuă între intervenționist sau chirurg și expertul în imagistică care arată în timp real poziția valvei, dacă se deschide bine, dacă după ce a fost implantată este etanșă sau nu.”

Datele arată că în România sunt aproape 340.000 de pacienți cu insuficiență cardiacă cronică, iar specialiștii spun că aproape 10.000 ar avea nevoie de o astfel de intervenție.