Aceasta este concluzia unui nou studiu randomizat, controlat, realizat timp de 12 luni la adulți vârstnici diagnosticați cu tulburare cognitivă ușoară. Autorii susțin potențialul acestei combinații ca strategie nutrițională pentru intervenția timpurie în declinul cognitiv.

Studiul analizează efectele celor doi nutrienți

Studiul, publicat în revista Nutrients de o echipă de cercetători chinezi, indică faptul că suplimentarea simultană cu vitamina D3 și DHA este asociată cu îmbunătățiri cognitive pronunțate și cu reducerea unor biomarkeri implicați în neuroinflamație. Se pornește de la dovezile deja existente privind rolul individual al vitaminei D și al acizilor grași omega-3 în menținerea sănătății creierului.

Vitamina D3 acționează pe receptorii specifici și contribuie la limitarea proceselor inflamatorii și la reducerea acumulării de beta-amiloid. La rândul său, DHA este unul dintre cei mai abundenți acizi grași omega-3 din creier. Acesta contribuie la menținerea fluidității membranelor neuronale, la comunicarea dintre celulele nervoase și la stimularea unor factori cu rol neuroprotector. Mai mult, există indicii că DHA ar putea influența activarea receptorilor vitaminei D, ceea ce sugerează că cele 2 substanțe acționează complementar.

Pentru a testa această ipoteză, cercetătorii au inclus în studiu 355 de adulți cu vârsta peste 65 de ani și tulburare cognitivă ușoară. Participanții au fost repartizați în 4 grupuri, care au primit zilnic, timp de un an, fie vitamina D3 800 UI/zi, fie DHA 1 g/zi, fie combinația vitamina D3 + DHA. Funcția cognitivă a fost evaluată folosind teste adecvate pentru măsurarea performanțelor cognitive.

Participanții au primit suplimente timp de un an

După 12 luni, toate cele 3 grupuri care au primit suplimentarea nutrițională au prezentat îmbunătățiri semnificative ale funcției cognitive și reduceri ale celor 5 biomarkeri analizați, comparativ cu grupul placebo. Mai mult, grupul care a primit simultan vitamina D3 și DHA a înregistrat îmbunătățiri cognitive superioare față de grupurile în care D3 și Omega-3 s-au administrat separat.

Rezultatele susțin ipoteza că efectele celor doi nutrienți nu sunt pur și simplu aditive, ci ar putea exista o interacțiune biologică între mecanismele lor de acțiune. Asta nu înseamnă că administrarea de D3 și DHA este un tratament pentru declinul cognitiv, însă este un argument în favoarea strategiilor nutriționale care combină mai mulți nutrienți - iar vitamina D3 și DHA sunt printre cele mai promițătoare combinații.