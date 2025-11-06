Un român, arestat în Germania după ce a desenat cu propriul sânge svastici pe maşini şi ziduri

Poliţia din Hanau, oraş german care a fost scena unui atac armat comis de un extremist de dreapta în urmă cu cinci ani, a arestat un bărbat român suspectat că a desenat svastici pe automobile, cutii poştale şi ziduri folosind propriul sânge.

Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost arestat în stare de ebrietate în apartamentul său din Hanau (oraş situat la 25 de kilometri est de Frankfurt), în urma unor informaţii date autorităţilor de un martor, au declarat poliţia şi procurorii.

Anchetatorii cred că acţiunile suspectului ar putea avea legătură cu un incident din mediul său profesional. El se afla sub evaluare psihiatrică.

Suspectul este anchetat pentru avarierea proprietăţii şi pentru folosirea simbolurilor unor organizaţii neconstituţionale, ceea ce reprezintă o faptă penală în Germania.

Un locuitor din Hanau a raportat miercuri seară că a găsit desenată o svastică pe capota automobilului său.

Ulterior, ofiţerii de poliţie au descoperit aproape 50 de automobile pictate cu sânge, multe dintre ele cu simbolul nazist. Svastica, un simbol folosit de partidul nazist al lui Adolf Hitler în prima jumătate a secolului trecut, este interzisă în Germania.

Descoperirea a provocat consternare în Hanau, unde amintirea atacului din 19 februarie 2020 este încă vie. În acel incident, un german în vârstă de 43 de ani a atacat tineri cu istoric de migranţi la un bar shisha, omorând nouă dintre ei înainte de a-şi ucide propria mamă şi a se sinucide.

