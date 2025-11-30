Încă un atac armat șochează America. O petrecere de copii din California s-a transformat într-o tragedie. Sunt patru morți

Încă un atac armat șochează America. O petrecere de copii s-a transformat într-o tragedie într-un orășel din California.

Cel puțin patru persoane au fost împușcate mortal, iar alte 10 au fost rănite, după ce un atacator a deschis focul la o zi de naștere.

Atenție, urmează detalii care va pot afecta emoțional!

Atacul armat a avut loc în jurul orei locale 19, într-un restaurant din orășelul californian Stockton. Un bărbat ar fi deschis focul asupra mai multor persoane care sărbătoreau ziua de naștere a unui copil. Totul a durat câteva secunde, apoi individul s-a făcut nevăzut.

Heather Brent, Biroul șerifului din San Joaquin PIO: „Avem 14 victime ale acestui atac armat. Patru dintre acestea sunt decedate. Victimele au fost transportate la spitalele din zonă. Ancheta este foarte activă și în desfășurare”.

Anchetatorii nu au dat publicității vârsta victimelor, însă printre cei decedați e cel puțin un copil. De asemenea, mai mulți minori se numără printre persoanele rănite. Autoritățile locale au condamnat vehement atacul. Iar Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat și a coordonat activitatea serviciilor de urgență.

Ron Freitas, procuror districtual: „O tragedie de această natură este de neconceput. Și ni se rupe inima să avem pierderi de vieți omenești, și mai ales pierderi de vieți ale unor copii din comunitatea noastră”.

Cristina Fugazi, primarul orașului Stockton: „E de neacceptat. Familiile ar trebui să fie împreună, nu la spital, stând lângă cei dragi și rugându-se ca aceștia să supraviețuiască”.

Există informații că atacul ar fi fost provocat de o răfuială între găști rivale. Dar biroul șerifului a transmis că informațiile sunt preliminare și investigația continuă.

Autoritățile fac apel la martori pentru informații sau înregistrări video.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













