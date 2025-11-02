Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marea Britanie este în stare de șoc, după un atac armat, petrecut într-un tren de călători. Din cei 11 oameni care au fost răniți, 2 sunt în stare critică.

Incidentul a avut loc la aproximativ 75 de kilometri de capitala britanică, la puțin timp după ce garnitura plecase dintr-o stație. Polițiștii au reținut doi suspecți. Varianta unui act terorist este exclusă în acest moment.

Atenţie, urmează imagini şi detalii, care vă pot afecta emoţional.

Atacul a avut loc sâmbătă, puțin înainte de 8 seara. Un bărbat înarmat cu un cuțit s-a năpustit din senin asupra călătorilor aflaţi într-un tren care mergea spre Londra. Un martor care era într-un alt vagon a asistat la scene de groază.

Martor: „Am auzit cum spuneau: "Au un cuțit, am fost înjunghiat." Apoi, când m-am uitat în sus, am văzut că se deplasau prin vagon încercând să se îndepărteze de incident, de suspecți. Erau plini de sânge.”

Cineva a tras semnalul de alarmă, iar trenul s-a oprit în gara din Huntington, la 75 de kilometri de Londra.

Martor: „Am fost scoși din gară și de pe peron, iar mai multe persoane care fuseseră înjunghiate coborau și ele. Dar suspectul coborâse și el din tren. Așa că, în timp ce ni se spunea să ieșim din gară, suspectul evident se afla și el în jur, fugind.”

Ben Obese-Jecty, consilier local conservator Huntingdon: „Poliția a reușit să neutralizeze amenințarea. Două persoane au fost arestate.”

Cine sunt atacatorii

Potrivit polițiștilor, ambii suspecți arestați sunt cetățeni britanici, născuți în Regatul Unit. Unul dintre ei este un bărbat de culoare în vârstă de 32 de ani, cel de-al doilea are origini caraibiene şi are 35 de ani. Atacul lor s-a soldat cu 11 răniți. Patru au fost deja externați, alți doi sunt în stare gravă.

John Healey, ministrul britanic al Apărării: „Este trenul pe care îl folosesc în fiecare săptămână ca să ajung acasă, la Rotherham, așa că nici nu pot să-mi imaginez cât de șocați și îngroziți au fost pasagerii.”

Garnitura a rămas în gara din Huntington, iar circulația pe calea ferată a fost închisă, cât timp anchetatorii au verificat fiecare centimetru pătrat de teren.

Audrey McAdam, primarul din Huntingdon: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla în zona Huntingdon. Sunt, sincer, fără cuvinte în acest moment. Voi fi sinceră... chiar nu știu ce să fac, unde să mă duc.”

Potrivit BBC, din 2011 încoace numărul atacurilor cu arme albe a tot crescut în Marea Britanie. Doar anul trecut, poliţiştii au confiscat în jur 60.000 de cuțite. Posesia lor în spațiul public este pedepsită cu până la 4 ani de închisoare în această țară.

