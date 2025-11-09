Doi români au fost răniţi într-un atac armat care a avut loc în piaţa Taksim din Istanbul. Anunțul ministrului de Externe

Stiri externe
09-11-2025 | 12:20
politie turcia
Shutterstock

Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează duminică ministrul de Externe Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.

autor
Ioana Andreescu

„Azi-noapte, în piaţa Taksim din Istanbul, un atac armat cu pistol a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, fiind răniţi uşor”, anunţă ministrul de Externe pe pagina sa de Facebook.

Cazul a ajuns în atenţia Consulatului General al României la Istanbul, în urma apelului de urgenţă al româncei care îi însoţea. Femeia nu a fost rănită.

„O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături de ei prin asistenţa consulară necesară”, conchide Ţoiu.

Citește și
Cutremur puternic în Turcia
Cutremur puternic în Turcia, luni seară. Unde a lovit și ce magnitudine a avut. FOTO
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Sursa: News.ro

Etichete: romani, istanbul, atac,

Dată publicare: 09-11-2025 11:56

Articol recomandat de sport.ro
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Rege pentru fiica sa! Cristi Borcea a plătit peste un milion de euro pentru cadoul Melissei: "5 stele!"
Citește și...
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie
Stiri externe
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.

Cutremur puternic în Turcia, luni seară. Unde a lovit și ce magnitudine a avut. FOTO
Stiri externe
Cutremur puternic în Turcia, luni seară. Unde a lovit și ce magnitudine a avut. FOTO

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit luni-noapte vestul Turciei. Seismul s-a produs aproape de miezul nopții, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, și a fost urmat de mai multe replici.

Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”
Stiri externe
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon din Marea Britanie pintr-un contract „scandalos de mare”

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă.

Recomandări
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Cotroceni. Când și cum va fi permis accesul publicului

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

Bilanțul atacului Rusiei: 6 oameni au fost uciși și alți 12, inclusiv copii, au fost răniți în Ucraina. Reacția lui Zelenski
Stiri externe
Bilanțul atacului Rusiei: 6 oameni au fost uciși și alți 12, inclusiv copii, au fost răniți în Ucraina. Reacția lui Zelenski

Cel puțin 6 oameni au fost uciși și alți 12, inclusiv copii, au fost răniți în Ucraina, într-un nou atac masiv cu drone. Totodată, regiuni întregi din mai toată țara au rămas în beznă, după ce Moscova a țintit infrastructura energetică ucraineană.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28