Doi români au fost răniţi într-un atac armat care a avut loc în piaţa Taksim din Istanbul. Anunțul ministrului de Externe

Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, informează duminică ministrul de Externe Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul.

„Azi-noapte, în piaţa Taksim din Istanbul, un atac armat cu pistol a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, fiind răniţi uşor”, anunţă ministrul de Externe pe pagina sa de Facebook.

Cazul a ajuns în atenţia Consulatului General al României la Istanbul, în urma apelului de urgenţă al româncei care îi însoţea. Femeia nu a fost rănită.

„O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături de ei prin asistenţa consulară necesară”, conchide Ţoiu.

