Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite

30-11-2025 | 09:00
politie, sua, california
Shutterstock

Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite.

Adrian Popovici

Incidentul are loc în timpul weekendului prelungit de Ziua Recunoştinţei, conform unui anunţ făcut de poliţia locală, transmite duminică AFP.

"Putem confirma că, în acest stadiu, aproximativ 14 persoane au fost atinse de gloanţe şi că patru victime au murit", a scris, într-un comunicat pe X, biroul şerifului din comitatul San Joaquin, a cărui capitală este Stockton.

Poliţia a precizat că este posibil ca aceste împuşcături să fie "ţintite".

Mai multe focuri de armă au fost semnalate sâmbătă seara pe o şosea din Stockton, a declarat biroul şerifului, precizând că ancheta este în curs şi informaţiile sunt extrem de "limitate".

Bărbat arestat
Un român, arestat în Germania după ce a desenat cu propriul sânge svastici pe maşini şi ziduri

"Anchetatorii examinează toate posibilităţile (...) şi lucrează pentru a stabili circumstanţele care ar fi putut conduce la această tragedie", a mai scris poliţia locală în comunicatul său.

Aceste împuşcături au avut loc după un atac deliberat miercuri, în capitala federală Washington, când un cetăţean afgan în vârstă de 29 de ani, refugiat în SUA din 2021, a ucis o tânără militară din Garda Naţională şi a rănit grav un soldat.

Atacurile armate, o problemă recurentă în SUA

Cu mai multe arme de foc în circulaţie decât locuitori, SUA au cea mai ridicată rată a mortalităţii cauzate de arme de foc dintre toate ţările dezvoltate.

Masacrele sunt un flagel recurent pe care guvernele americane nu au reuşit până în prezent să îl combată, mulţi americani rămânând foarte ataşaţi de armele lor.

Dacă se exclud sinuciderile, cel puţin 16.700 de persoane au fost ucise cu arme de foc în 2024.

De la asasinarea în septembrie a influencerului popular în rândul tineretului conservator şi trumpist, Charlie Kirk, societatea americană, extrem de polarizată, se teme de o creştere a actelor de violenţă politică cu armă de foc.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor, un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, atac armat,

Dată publicare: 30-11-2025 08:52

