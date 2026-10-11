12 oameni au fost uciși și peste 300 răniți. Întrebat dacă Statele Unite se vor alătura Arabiei Saudite pentru riposta militară față de milițiile houthi Donald Trump a spus: "Vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid". Atacul a fost condamnat în lume ca o violare a dreptului internațional.

O rachetă balistică a rebelilor Houthy din Yemen a lovit, sâmbătă, Aeroportul internațional din Ryad, capitala Arabiei Saudite.

Al treilea atac într-o săptămână

A fost cel de al treilea atac de acest fel, într-o săptămână. Și, totodată, cel mai sângeros atac din ultimul deceniu, asupra acestui important aliat al Statelor Unite. Toate zborurile din și înspre orașul cu 8 milioane de locuitori au fost redirecționate, iar activitatea aeroportului a fost suspendată.

Atacul a scos la iveală vulnerabilități ale capacităților de apărare ale regatului, în contextul în care Arabia Saudită desfășoară o campanie aeriană ofensivă, în sprijinul guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care luptă - în teren - împotriva rebelilor Houthi.

Cu stocuri de rachete interceptoare diminuate drastic, Riadul a solicitat sprijin pentru apărarea antiaeriană, nu doar de la Statele Unite, ci și de la Franța, Marea Britanie, Pakistan și Egipt.

Alex Plitsas, analist: A fost un atac semnificativ, fără niciun fel de avertizare. Și a venit după ce, în ultima lună, Statele Unite au transferat sisteme Patriot suplimentare atât în Qatar, cât și în Arabia Saudită. Însă, se pare că acestea erau destinate protejării sectoarelor petrolier și al gazelor naturale împotriva unui atac iranian, nu protejării unui aeroport comercial civil din capitală.

Între timp, rebelii Houthi au transmis un nou avertisment adresat tuturor companiilor aeriene și pasagerilor, cerându-le să nu utilizeze aeroporturile și spațiul aerian din Arabia Saudită, pentru că „reprezintă potențiale ținte".

Alex Plitsas, analist: Acest atac îl pune pe președintele Trump într-o poziție extrem de dificilă, având în vedere că alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial se apropie. Saudiții au solicitat în repetate rânduri sprijinul Statelor Unite, prin intermediul prințului moștenitor, cerându-i în mod expres președintelui Trump asistență militară și chiar o intervenție militară directă. Există însă o problemă. Statele Unite și rebelii houthi au încheiat un acord de încetare a focului în urmă cu aproximativ un an, care pare să fi fost respectat. Acum, houthi nu ataca vase comerciale, nu atacă vase de luptă americane, ci se concentrează pe atacarea Arabiei Saudite.