Cu o zi înainte, autorităţile aeronautice au anunţat trei morţi şi zeci de răniţi în urma unor atacuri asupra a două aeroporturi din ţară, în timp ce Arabia Saudită este angajată, în paralel, într-o contraofensivă pe teritoriul Yemenului, unde susţine guvernul recunoscut la nivel internaţional.

Ostilităţile dintre guvern şi rebelii Houthi, care controlează capitala Yemenului, Sanaa, şi vaste zone ale ţării de peste un deceniu, au reizbucnit în iulie, după ani de acalmie, devenind noul front al războiului din Orientul Mijlociu. De atunci, combatanţii pro-iranieni bombardează în mod regulat instalaţiile militare şi petroliere ale Regatului Saudit, cel mai mare exportator mondial de ţiţei.

În ultimele zile, s-a intensificat presiunea asupra infrastructurii aeroportuare.

Joi, rebelii Houthi au revendicat un nou atac cu o rachetă balistică împotriva aeroportului internaţional din Riad, afirmând că îşi reiterează "pentru ultima oară" apelul către companiile aeriene de a evita această ţară.

Jurnaliştii AFP au semnalat ulterior o serie de explozii, într-unul dintre cele mai violente episoade de la începutul războiului regional, declanşat de atacurile israeliano-americane asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie.

DIPLOMAŢII ŞI ELEVII ŞCOLILOR INTERNAŢIONALE SE PUN LA ADĂPOST

Diplomaţii s-au refugiat în cartierul diplomatic al capitalei. Şcolile internaţionale au luat, de asemenea, măsuri de precauţie, potrivit mărturiilor locuitorilor, copiii refugiindu-se, în unele cazuri, în subsoluri din motive de siguranţă.

"Fiica mea m-a sunat. Era în panică", a povestit pentru AFP o mamă care a dorit să rămână anonimă.

În cartierul de afaceri din Riad, unele companii şi-au evacuat personalul din zonă, au declarat doi angajaţi pentru AFP.

La aeroportul din Riad, panourile de afişaj indicau mai multe amânări şi anulări de zboruri.

Autorităţile saudite nu au făcut până acum nicio declaraţie şi nici nu au trimis mesaje de alertă prin SMS, aşa cum s-a întâmplat la începutul conflictului.

O campanie lansată de Ministerul de Interne avertizează însă în mod regulat locuitorii în privinţa distribuirii de informaţii, imagini sau videoclipuri neautorizate referitoare la rachete, drone şi impactul acestora, sub ameninţarea "urmăririi penale".

În acelaşi timp, luptele continuă în Yemen, cu peste 400 de morţi de la lansarea, luni, a operaţiunii "Zorii în Yemen", iniţiată de forţele guvernamentale cu sprijin aerian din partea Riadului.

Numai joi, confruntările din sud-vestul ţării s-au soldat cu cel puţin 83 de morţi, au declarat pentru AFP surse militare din ambele tabere.

Obiectivul este de a-i face pe militanţii Houthi să se retragă, aceştia preluând, în urma unei ofensive fulgerătoare din septembrie, controlul asupra întregii zone de coastă a Yemenului care dă spre Marea Roşie şi consolidându-şi controlul asupra strategicei strâmtori Bab el-Mandeb, care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Deşi guvernul vorbeşte despre "victorii pe mai multe fronturi", combatanţii pro-iranieni au negat că ar fi cedat teren, iar surse militare din ambele tabere nu au semnalat evoluţii majore pe liniile frontului.

200.000 DE STRĂMUTAŢI

Reînceperea ostilităţilor a provocat strămutarea a peste 200.000 de persoane în Yemen, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), care şi-a exprimat miercuri îngrijorarea cu privire la lipsa fondurilor necesare pentru a face faţă acestei noi crize umanitare în cea mai săracă ţară de pe Peninsula Arabică.

În faţa atacurilor neîncetate ale Houthi, atât în Arabia Saudită, cât şi în Yemen, Riadul şi aliaţii săi au solicitat în repetate rânduri sprijin internaţional în ultimele săptămâni, în special din partea Statelor Unite, fără succes până în prezent.

Turcia, Pakistanul şi Arabia Saudită au convenit să treacă "imediat la punerea în aplicare" a unui acord de apărare, semnat în august la Mecca. Luni, acestea şi-au anunţat intenţia de a "furniza forţele şi mijloacele militare convenite şi de a le desfăşura rapid în regat".