Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad a fost evacuat după ce sâmbătă s-a auzit o explozie puternică, au relatat două agenții internaționale de presă.

Peste o duzină de ambulanțe au fost văzute îndreptându-se în grabă spre aeroport, potrivit Reuters, care citează un martor ocular. Autoritățile saudite nu au comentat incidentul, în timp ce reprezentanții aeroportului le-au recomandat pasagerilor să verifice informațiile cu compania aeriană înainte de a se deplasa acolo.

Atacul are loc la o zi după ce autoritățile au anunțat că trei cetățeni saudiți, inclusiv un pilot, au fost uciși în două atacuri lansate cu o zi înainte de rebelii Houthi, susținuți de Iran.

Alte trei persoane au fost ucise în atacurile Houthi asupra a două aeroporturi saudite, pe 6 și 7 octombrie.

Aceste atacuri au avut loc pe fondul unei escaladări semnificative a luptelor reluate între forțele guvernamentale din Yemen, susținute de Arabia Saudită, și rebelii Houthi, care controlează cea mai mare parte a nord-vestului țării.

Rebelii Houthi susțin că vizează Arabia Saudită din cauza sprijinului acordat de aceasta forțelor guvernamentale în războiul civil din Yemen.

Conflictul s-a agravat după ce rebelii Houthi au ocupat, în urma unei ofensive rapide, porțiuni importante din punct de vedere strategic ale coastei Mării Roșii.

Printre acestea se numără portul Mokha, situat în strâmtoarea Bab al-Mandab, cel mai îngust punct al Mării Roșii și un punct strategic de trecere pentru transportul maritim mondial.

Forțele yemenite proguvernamentale au anunțat ulterior că au „securizat” strâmtoarea aflată la extremitatea sudică a Mării Roșii.

O coaliție condusă de Arabia Saudită a fost formată în 2015, după ce mai multe țări arabe și-au unit forțele pentru a-i împiedica pe rebelii Houthi să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul recunoscut internațional.

Un armistițiu temporar a fost negociat în 2022, după ani de atacuri aeriene și lupte terestre care au provocat moartea a sute de mii de oameni și au declanșat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Însă armistițiul informal a început să se destrame în iulie.

Rebelii Houthi au anunțat o „blocadă maritimă” împotriva Arabiei Saudite și au început să lanseze atacuri cu rachete și drone asupra aeroporturilor saudite, instalațiilor petroliere și petrolierelor din Marea Roșie.

Aceștia au declarat că atacurile reprezintă represalii pentru ceea ce au descris drept o blocadă saudită care durează de ani de zile, precum și pentru un atac aerian asupra aeroportului din Sanaa.