AP: Există documente care arată că liderul Venezuelei, Delcy Rodríguez, se află de ani buni în vizorul agenției antidrog DEA

Când președintele Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolás Maduro pentru a fi judecat în SUA pentru trafic de droguri, el a descris-o pe Delcy Rodríguez ca fiind partenerul preferat al Americii pentru stabilizarea Venezuelei.

N-a fost menționată, însă, suspiciunea care o înconjura de mult pe Delcy Rodríguez, înainte de a deveni președinte interimar al Venezuelei, la începutul acestei luni.

De fapt, potrivit Associated Press, Rodríguez se află de ani de zile în vizorul Agenției Antidrog a Statelor Unite (DEA) și, în 2022, a fost chiar etichetată drept „țintă prioritară”, o denumire pe care DEA o rezervă suspecților despre care se crede că au un „impact semnificativ” asupra traficului de droguri, potrivit documentelor obținute de Associated Press și de mai mult de o jumătate de duzină de oficiali actuali și foști ai forțelor de ordine din SUA.

DEA a strâns un dosar detaliat cu informații despre Rodríguez, care datează cel puțin din 2018, conform înregistrărilor, în care sunt catalogați asociații ei cunoscuți și acuzații care variază de la trafic de droguri la contrabandă cu aur.

Un informator confidențial a declarat pentru DEA la începutul anului 2021 că Rodríguez folosea hoteluri din stațiunea caraibiană Isla Margarita „ca paravan pentru spălarea de bani”, arată documentele. Chiar și în 2025, ea a fost asociată cu presupusul om de încredere al lui Maduro, Alex Saab, pe care autoritățile americane l-au arestat în 2020 sub acuzația de spălare de bani.

Guvernul SUA nu l-a acuzat niciodată public pe Rodríguez de vreo infracțiune penală. În mod deosebit pentru cercul restrâns al lui Maduro, ea nu se numără printre cei peste zece oficiali venezueleni actuali acuzați de trafic de droguri alături de președintele destituit.

Numele lui Rodríguez a apărut în aproape o duzină de anchete ale DEA, dintre care câteva sunt încă în curs, implicând agenți din birourile locale din Paraguay și Ecuador până în Phoenix și New York, a aflat AP.

Associated Press nu a putut determina obiectul specific al fiecărei anchete.

Trei agenți actuali și foști ai DEA care au examinat dosarele la cererea AP au declarat că acestea indică un interes intens pentru Rodríguez pe parcursul unei mari părți a mandatului său de vicepreședinte, care a început în 2018. Aceștia nu erau autorizați să discute despre anchetele DEA și au vorbit sub condiția anonimatului.

Documentele examinate de AP nu clarifică motivul pentru care Rodríguez a fost ridicată la rangul de „țintă prioritară”, o desemnare care necesită o documentație extinsă pentru a justifica resurse suplimentare de investigație. Agenția are sute de ținte prioritare în orice moment, iar faptul că o persoană are această etichetă nu duce neapărat la acuzarea penală.

„Era în ascensiune, așa că nu este surprinzător că ar putea deveni o țintă de înaltă prioritate datorită rolului său”, a spus Kurt Lunkenheimer, un fost procuror federal din Miami care s-a ocupat de mai multe cazuri legate de Venezuela. „Problema este că, atunci când oamenii vorbesc despre tine și devii o țintă de înaltă prioritate, există o diferență între asta și dovezile care susțin o acuzare.”

Ministerul comunicațiilor din Venezuela nu a răspuns la e-mailurile prin care i se solicita un comentariu.

Nici DEA și nici Departamentul de Justiție al SUA nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Întrebată dacă președintele are încredere în Rodríguez, Casa Albă a trimis AP la declarațiile anterioare ale lui Trump cu privire la o „discuție foarte bună” pe care a avut-o cu președintele interimar cu o zi înainte ca aceasta să se întâlnească la Caracas cu directorul CIA, John Ratcliffe.

Aproape imediat după capturarea lui Maduro, Trump a început să o laude pe Rodríguez — recent referindu-se la ea ca la o „persoană extraordinară” — în strânsă legătură cu oficialii de la Washington, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio.

Interesul DEA pentru Rodríguez apare chiar în momentul în care Trump a încercat să o instaleze ca reprezentantă a intereselor americane pentru a naviga într-o Venezuela post-Maduro instabilă, a declarat Steve Dudley, codirector al InSight Crime, un grup de reflecție axat pe crima organizată în America.

„Actualul guvern al Venezuelei este un regim criminal-hibrid. Singura modalitate de a ajunge într-o poziție de putere în cadrul regimului este, cel puțin, să fii complice la activități criminale”, a declarat Dudley, care a investigat Venezuela timp de ani de zile. „Nu este vorba de o eroare a sistemului. Acesta este sistemul.”

Aceste sentimente au fost repetate de liderul opoziției María Corina Machado, care s-a întâlnit joi cu Trump la Casa Albă în încercarea de a obține mai mult sprijin din partea SUA pentru democrația venezueleană.

„Sistemul judiciar american are suficiente informații despre ea”, a spus Machado, referindu-se la Rodríguez. „Profilul ei este destul de clar.”

Rodríguez, în vârstă de 56 de ani, a ajuns în vârful puterii din Venezuela ca loială colaboratoare a lui Maduro, cu care împărtășește o înclinație profundă către stânga, provenită din moartea tatălui său socialist în timp ce se afla în custodia poliției, când ea avea doar 7 ani.

În ciuda faptului că a dat vina pe SUA pentru moartea tatălui său, ea a lucrat în mod constant în calitate de ministru de externe și, mai târziu, de vicepreședinte, pentru a atrage investiții americane în timpul primei administrații Trump, angajând lobby-iști apropiați de Trump și chiar ordonând companiei petroliere de stat să facă o donație de 500.000 de dolari comitetului său inaugural.

Ofensiva de farmec a eșuat când Trump, îndemnat de Rubio, a presat Maduro să organizeze alegeri libere și corecte.

În septembrie 2018, Casa Albă a sancționat-o pe Rodríguez, descriind-o ca fiind cheia puterii lui Maduro și a capacității sale de a „consolida regimul său autoritar”. Ea fusese sancționată anterior și de Uniunea Europeană.

Dar acele acuzații se concentrau pe amenințarea pe care o reprezenta pentru democrația din Venezuela, nu pe o presupusă implicare în corupție

