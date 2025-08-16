Încă o scurgere ireală de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska

Administrația Trump se confruntă cu o nouă situație jenantă, după ce organizatorii summit-ului din Alaska au uitat în imprimanta hotelului documente cu informații detaliate despre întâlnirea cu Vladimir Putin.

Documente cu însemnele Departamentului de Stat al SUA, găsite vineri dimineaţă în centrul de business al unui hotel din Alaska, au dezvăluit detalii până acum necunoscute şi potenţial sensibile despre summitul Donald Trump - Vladimir Putin, de la Anchorage, relatează npr.org.

Opt pagini, care par să fi fost redactate de partea americană şi uitate acolo, conţineau informaţii precise despre locurile şi orele întâlnirilor, precum şi numerele de telefon ale unor angajaţi ai guvernului american.

news.ro

Vineri, aproximativ la ora 09:00 dimineaţa, trei oaspeţi ai Hotelului Captain Cook, un hotel de patru stele situat la 20 de minute de baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, unde s-au reunit liderii SUA şi Rusiei, au găsit documentele uitate în dintre imprimantele publice ale hotelului.

NPR a analizat fotografiile documentelor făcute de unul dintre invitaţi, pe care NPR a acceptat să nu-l identifice, deoarece acesta a declarat că se teme de eventualele consecinţe.

Prima pagină a setului tipărit dezvăluia ordinea întâlnirilor din 15 august, inclusiv numele exacte ale sălilor din interiorul bazei din Anchorage unde urmau să aibă loc. De asemenea, documentul dezvăluia intenţia lui Trump de a-i oferi lui Putin un cadou ceremonial.

Documentele arătau și cum se pronunță ”Putin”

„POTUS către preşedintele Putin”, se menţionează în document, „Statuie de birou cu vultur american”.

Paginile 2-5 conţineau numele şi numerele de telefon ale trei reprezentanţi ai SUA, precum şi numele a 13 lideri politici americani şi ruşi. Lista includea pronunţia fonetică a numelor tuturor bărbaţilor ruşi aşteptaţi la summit, inclusiv „Domnul Preşedinte POO-tihn”.

Paginile 6 şi 7 descriau modul în care urma să fie servit prânzul la summit şi pentru cine era destinat. Un meniu inclus în documente indica faptul că prânzul urma să fie organizat „în onoarea Excelenţei Sale Vladimir Putin”.

O schemă a locurilor arată că Putin şi Trump urmau să stea faţă în faţă în timpul prânzului. Trump urma să fie flancat de şase oficiali: secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth şi şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, la dreapta, şi secretarul trezoreriei Scott Bessent, secretarul comerţului Howard Lutnick şi trimisul special pentru misiuni de pace Steve Witkoff, la stânga.

Putin urma să stea lângă ministrul său de externe, Serghei Lavrov, şi consilierul prezidenţial pentru politică externă, Iuri Uşakov.

Ce trebuiau să mănânce Trump și Putin

În timpul summitului de vineri, prânzul a fost aparent anulat. Dar, potrivit documentelor, acesta urma să fie o masă simplă, cu trei feluri. După o salată verde, liderii mondiali urmau să servească filet mignon şi halibut olympia. La desert urma să fie servită crème brûlée.

Jon Michaels, profesor de drept la UCLA care ţine cursuri despre securitate naţională, a declarat că documentele găsite în imprimanta hotelului din Alaska dezvăluie o lipsă de profesionalism în pregătirea unei întâlniri de mare importanţă.

„Mi se pare o dovadă în plus a neglijenţei şi incompetenţei administraţiei”, a spus Michaels. „Pur şi simplu nu laşi lucruri în imprimante. E atât de simplu”.

Documentele printate sunt cel mai recent exemplu dintr-o serie de încălcări ale securităţii comise de oficialii administraţiei Trump. Mai devreme în această săptămână, membrii unui grup de chat al forţelor de ordine, care includea membri ai Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE), au adăugat o persoană aleatorie la o conversaţie despre căutarea unui condamnat pentru tentativă de omor. În martie, liderii securităţii naţionale a SUA au inclus accidental un jurnalist într-un grup de chat despre atacuri militare iminente în Yemen.

