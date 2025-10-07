Analiză Reuters: Emmanuel Macron, singur pe cheiul Senei, în faţa unui viitor nesigur. Criza politică se adâncește

07-10-2025 | 20:07
Emmanuel Macron
Getty

La câteva ore după demisia premierului, președintele Emmanuel Macron a fost surprins singur pe cheiul Senei, într-o dimineață rece de toamnă, simbol al crizei politice din Franța, scrie Reuters într-o analiză publicată luni seara.

Mihaela Ivăncică

Gărzile sale de corp păstrau distanţa în faţa şi în spatele lui, în timp ce ieşea printr-o poartă din fier forjat pe digul de piatră, îmbrăcat într-un pardesiu negru.

Scena, filmată de la distanţă şi difuzată de televiziune franceză, amintea de imaginile cu Charles de Gaulle care căuta refugiu în câmpiile bătute de vânt din Irlanda după demisia sa la sfârşitul anilor 1960, un şef de stat care se retrage în sine însuşi pe măsură ce era sa politică se apropie de sfârşit.

Pe măsură ce opţiunile sale se reduc, un Macron nepopular se regăseşte din ce în ce mai izolat pe scena internă, văzându-şi foştii aliaţi distanţându-se pentru a-şi maximiza şansele de a-i succede la alegerile prezidenţiale din 2027.

Demisia lui Lecornu amplifică incertitudinea

Mandatul lui Emmanuel Macron expiră abia în 2027, dar demisia lui Sebastien Lecornu, al cincilea prim-ministru al său în doi ani, a crescut şansele ca tânăra speranţă de odinioară a politicii franceze să nu reuşească să-şi ducă mandatul până la capăt.

emmanuel macron
Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”

Macron părea hotărât să evite acest destin luni, acordându-i lui Lecornu două zile pentru discuţii de ultimă oră cu opoziţia, în încercarea de a găsi o cale de ieşire din impas.

Cerându-i lui Lecornu să mai facă o ultimă încercare, Macron şi-a manifestat dezaprobarea faţă de singurele alte opţiuni pe care le are la dispoziţie: alegeri parlamentare anticipate, care ar putea duce la preluarea puterii de către extrema dreaptă, sau propria demisie, o măsură pe care a exclus-o în repetate rânduri.

Aproape jumătate dintre francezi îl consideră pe Macron responsabil de criza actuală, în timp ce 51% dintre ei consideră că demisia sa ar putea debloca situaţia, potrivit unui sondaj Elabe pentru BFMTV publicat luni.

Opoziția cere demisia președintelui

"Macron este de acum izolat, fără direcţie şi susţinere. El trebuie să suporte consecinţele: fie demisia, fie dizolvarea" Parlamentului, a afirmat public deputatul Adunării Naţionale (partidul de extrema dreaptă Rassemblement National/RN), Philippe Ballard pe platforma X.

După un pariu ratat anul trecut, când a convocat alegeri legislative anticipate din care a rezultat o Adunare Naţională (camera inferioară a legislativului) fără majoritate, împărţită între blocuri opuse ideologic, Macron a încercat să guverneze cu guverne minoritare.

Hotărât să-şi apere moştenirea economică, scăderi de impozite şi reforma pensiilor într-un context de îngrijorare crescândă a investitorilor în faţa unui deficit abisal al Franţei, Macron a numit premieri proveniţi dintr-o alianţă ad-hoc între conservatori şi centrişti. Timp de peste un an, aceste guverne au făcut să fie adoptate cu greu măsuri de reducere a deficitului. Doi premieri au căzut incapabili să redreseze finanţele publice, dar faimosul "soclu comun" a rezistat.

Situaţia s-a schimba odată cu rebeliunea spectaculoasă a lui Bruno Retailleau, personalitate de marcă a conservatorilor, care a criticat public guvernul lui Lecornu la câteva ore după numirea sa, duminică seara.

Macron speră ca Lecornu va şti să-i readucă pe conservatori la masa negocierilor, oferindu-i astfel un răgaz. În caz contrar, el ar putea numi un prim-ministru de stânga, dar cererea socialiştilor privind impozitul pe avere şi revenirea asupra reformei pensiilor complică orice alianţă cu alte partide.

În pofida apelului lansat luni lui Lecornu, presiunea asupra lui Macron nu pare să scadă.

Le Pen cere dizolvarea Parlamentului

Marine Le Pen, şefa RN, a cerut dizolvarea Parlamentului şi noi alegeri, sondajele plasând partidul său în fruntea intenţiilor de vot.

"RN profită de prăbuşirea centrului şi captează votul protestatar, văzând în dizolvare o ocazie unică de a accede în fine la putere", apreciază politologul Stewart Chau.

Apelurile la demisia lui Macron, altădată formulate pe marginea dezbaterilor politice, câştigă de acum teren, devenind curentul dominant.

"Interesul naţional al Franţei cere ca Emmanuel Macron să stabilească data demisiei sale cu scopul de a apăra instituţiile şi de a debloca o situaţie fără ieşire de la o dizolvare absurdă", a declarat pe reţelele de socializare David Lisnard, primarul oraşului Cannes şi politician conservator în ascensiune.

Macron şi-a reiterat de mai multe ori intenţia de a-şi duce până la capăt mandatul. Însă, în faţa absenţei unor soluţii acceptabile, ar putea să îşi încheie preşedinţia printr-un gest spectaculos, amintind de imaginea generalului de Gaulle care a părăsit puterea în 1969, notează Reuters. 

Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”

Sursa: Agerpres

Etichete: emmanuel macron, Franta,

Dată publicare: 07-10-2025 20:07

Criza din Franța se îndreaptă spre noi alegeri anticipate. Oamenii s-au săturat: „Politicienii sunt ca niște șobolani”
Stiri externe
Criza din Franța se îndreaptă spre noi alegeri anticipate. Oamenii s-au săturat: „Politicienii sunt ca niște șobolani”

Criza politică din Franța a intrat în prelungiri. Preşedintele Emmanuel Macron i-a dat premierului demisionar un termen de 48 de ore, până miercuri seara, pentru ultimele negocieri.  

Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”
Stiri externe
Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”

Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului demisionar să negocieze, până miercuri seară, formarea Guvernului. Informația aparține unor surse de la Elysee, citate de presa din Hexagon.

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Un celebru fotojurnalist francez, ucis în Ucraina. Emmanuel Macron acuză că a fost „victima unui atac cu drone ruseşti”
Stiri externe
Un celebru fotojurnalist francez, ucis în Ucraina. Emmanuel Macron acuză că a fost „victima unui atac cu drone ruseşti”

Fotojurnalistul francez Antoni Lallican, de 37 de ani, a fost ucis vineri într-un atac cu dronă în Donbas, în estul Ucrainei, au anunţat organizaţiile de jurnalişti EFJ-IFJ şi SNJ, informează AFP.

Avertismentul lui Emmanuel Macron înainte de summitul de la Copenhaga: Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”
Stiri externe
Avertismentul lui Emmanuel Macron înainte de summitul de la Copenhaga: Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”

Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca, relatează AFP.

Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”
Stiri actuale
Începe potopul în România: Apă cât să umple o cadă pe fiecare metru pătrat. „Luați alimente pentru 72 de ore”

România intră marți seara, de la ora 21:00, sub influența ciclonului Barbara. Jumătatea sudică a țării este sub Cod roșu de ploi torențiale. În București și cinci județe sunt așteptate cantități alarmante de apa, de până la 140 de litri pe metru pătrat.  

Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”
Stiri Sociale
Primele obstacole ale legii „majoratului online”. Copiii ar putea falsifica acordul parental: „Se învață unii pe alții”

Până la 16 ani, copiii vor avea nevoie de acordul părinților pentru a putea avea conturi pe rețelele sociale. Proiectul de lege a trecut de Senat și mai sunt doi pași de urmat, până să intre în vigoare.

Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții
Stiri Educatie
Profesorii nu mai au voie să discute despre performanțele elevilor în fața clasei și în ședințele cu părinții

Ministerul Educației le interzice învățătorilor și profesorilor să discute în fața clasei ori în ședințele cu părinții despre cum s-a descurcat fiecare elev la Evaluarea Națională, care urmează în primăvară.

