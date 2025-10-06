Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Noul premier a demisionat luni dimineaţă, a doua zi după anunţul membrilor guvernului său.

Noua echipă anunțată duminică seară a fost criticată din toate părțile eșicherului politic, arată publicația Le Monde.

Palatul Elysée a făcut anunțul după ce Lecornu s-a întâlnit luni dimineață cu președintele Emmanuel Macron, timp de o oră.

Această mișcare șocantă vine la doar 26 de zile după numirea lui Lecornu în funcția de prim-ministru, în urma căderii guvernului anterior condus de Francois Bayrou.

Mai multe partide din Adunarea Națională au criticat vehement componența cabinetului lui Lecornu, care era în mare parte neschimbată față de cea a lui Bayrou, și au amenințat că vor vota împotriva lui.

Liderul Opoziției, Jordan Bardella: „Nu poate exista stabilitate fără alegeri anticipate și fără dizolvarea Adunării Naționale”

Președintele Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a estimat că „prim-ministrul efemer nu avea marjă de manevră”. „Cu siguranță Emmanuel Macron a alcătuit singur acest guvern”, a apreciat el, asigurând că „nu a înțeles nimic din situația în care ne aflăm”.

„Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a insistat el.

„Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, estimează Mathilde Panot (LFI)

Liderul deputaților din La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a amintit despre „trei prim-miniștri învinși în mai puțin de un an” la conducerea guvernului, după demisia lui Sébastien Lecornu. „Numărătoarea inversă a început. [Emmanuel] Macron trebuie să plece”, a declarat ea pe X.

Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, afirmă că partidul său nu se teme de dizolvare

Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, a afirmat luni că partidul său „nu se teme (...) în cazul unei dizolvări”, excluzând orice responsabilitate a LR în cazul în care Emmanuel Macron ar convoca alegeri legislative anticipate. LR nu putea „oferi un ultim tur de pistă” macronismului, a adăugat el, amintind că partidul său a înregistrat mai multe succese în ultimele luni în cadrul alegerilor legislative parțiale.

