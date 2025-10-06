Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Stiri externe
06-10-2025 | 11:37
Premierul francez Sébastien Lecornu
Getty

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

autor
Mihai Niculescu

Noul premier a demisionat luni dimineaţă, a doua zi după anunţul membrilor guvernului său.

Noua echipă anunțată duminică seară a fost criticată din toate părțile eșicherului politic, arată publicația Le Monde.

Palatul Elysée a făcut anunțul după ce Lecornu s-a întâlnit luni dimineață cu președintele Emmanuel Macron, timp de o oră.

Citește și
Emmanuel Macron
Avertismentul lui Emmanuel Macron înainte de summitul de la Copenhaga: Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”

Această mișcare șocantă vine la doar 26 de zile după numirea lui Lecornu în funcția de prim-ministru, în urma căderii guvernului anterior condus de Francois Bayrou.

Mai multe partide din Adunarea Națională au criticat vehement componența cabinetului lui Lecornu, care era în mare parte neschimbată față de cea a lui Bayrou, și au amenințat că vor vota împotriva lui.

Liderul Opoziției, Jordan Bardella: „Nu poate exista stabilitate fără alegeri anticipate și fără dizolvarea Adunării Naționale”

Președintele Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a estimat că „prim-ministrul efemer nu avea marjă de manevră”. „Cu siguranță Emmanuel Macron a alcătuit singur acest guvern”, a apreciat el, asigurând că „nu a înțeles nimic din situația în care ne aflăm”.

„Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a insistat el.

„Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, estimează Mathilde Panot (LFI)

Liderul deputaților din La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a amintit despre „trei prim-miniștri învinși în mai puțin de un an” la conducerea guvernului, după demisia lui Sébastien Lecornu. „Numărătoarea inversă a început. [Emmanuel] Macron trebuie să plece”, a declarat ea pe X.

Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, afirmă că partidul său nu se teme de dizolvare

Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, a afirmat luni că partidul său „nu se teme (...) în cazul unei dizolvări”, excluzând orice responsabilitate a LR în cazul în care Emmanuel Macron ar convoca alegeri legislative anticipate. LR nu putea „oferi un ultim tur de pistă” macronismului, a adăugat el, amintind că partidul său a înregistrat mai multe succese în ultimele luni în cadrul alegerilor legislative parțiale.

Sursa: Le Monde

Etichete: emmanuel macron, Franta, premier, demisie,

Dată publicare: 06-10-2025 10:51

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Un celebru fotojurnalist francez, ucis în Ucraina. Emmanuel Macron acuză că a fost „victima unui atac cu drone ruseşti”
Stiri externe
Un celebru fotojurnalist francez, ucis în Ucraina. Emmanuel Macron acuză că a fost „victima unui atac cu drone ruseşti”

Fotojurnalistul francez Antoni Lallican, de 37 de ani, a fost ucis vineri într-un atac cu dronă în Donbas, în estul Ucrainei, au anunţat organizaţiile de jurnalişti EFJ-IFJ şi SNJ, informează AFP.

Avertismentul lui Emmanuel Macron înainte de summitul de la Copenhaga: Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”
Stiri externe
Avertismentul lui Emmanuel Macron înainte de summitul de la Copenhaga: Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”

Europa se află „într-o confruntare cu Rusia”, estimează preşedintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului şefilor de stat şi de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca, relatează AFP.

Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni. „Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea”
Stiri externe
Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni. „Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda "tentativelor de ingerinţă" şi a "presiunilor".

Emmanuel Macron condamnă amenințările la adresa magistraților din Franța și cere identificarea rapidă a autorilor acestora
Stiri externe
Emmanuel Macron condamnă amenințările la adresa magistraților din Franța și cere identificarea rapidă a autorilor acestora

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat duminică pe X amenințările cu moartea la adresa mai multor magistrați.

Macron: Donald Trump este în prezent
Stiri externe
Macron: Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina

Preşedintele francez Emmanuel Macron a estimat că omologul său american Donald Trump este în prezent "mai aproape decât a fost vreodată" de Ucraina şi speră că acest lucru va ajuta la "creşterea presiunii" asupra Rusiei, relatează AFP.

Recomandări
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă
Vremea
Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”
iBani
Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”

Piața IT din România traversează o perioadă dificilă. Salariile multor angajați au scăzut, în timp ce unele companii au anunțat chiar concedieri.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28