Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.
Noul premier a demisionat luni dimineaţă, a doua zi după anunţul membrilor guvernului său.
Noua echipă anunțată duminică seară a fost criticată din toate părțile eșicherului politic, arată publicația Le Monde.
Palatul Elysée a făcut anunțul după ce Lecornu s-a întâlnit luni dimineață cu președintele Emmanuel Macron, timp de o oră.
Această mișcare șocantă vine la doar 26 de zile după numirea lui Lecornu în funcția de prim-ministru, în urma căderii guvernului anterior condus de Francois Bayrou.
Mai multe partide din Adunarea Națională au criticat vehement componența cabinetului lui Lecornu, care era în mare parte neschimbată față de cea a lui Bayrou, și au amenințat că vor vota împotriva lui.
Liderul Opoziției, Jordan Bardella: „Nu poate exista stabilitate fără alegeri anticipate și fără dizolvarea Adunării Naționale”
Președintele Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a estimat că „prim-ministrul efemer nu avea marjă de manevră”. „Cu siguranță Emmanuel Macron a alcătuit singur acest guvern”, a apreciat el, asigurând că „nu a înțeles nimic din situația în care ne aflăm”.
„Nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”, a insistat el.
„Numărătoarea inversă a început. Macron trebuie să plece”, estimează Mathilde Panot (LFI)
Liderul deputaților din La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a amintit despre „trei prim-miniștri învinși în mai puțin de un an” la conducerea guvernului, după demisia lui Sébastien Lecornu. „Numărătoarea inversă a început. [Emmanuel] Macron trebuie să plece”, a declarat ea pe X.
Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, afirmă că partidul său nu se teme de dizolvare
Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, a afirmat luni că partidul său „nu se teme (...) în cazul unei dizolvări”, excluzând orice responsabilitate a LR în cazul în care Emmanuel Macron ar convoca alegeri legislative anticipate. LR nu putea „oferi un ultim tur de pistă” macronismului, a adăugat el, amintind că partidul său a înregistrat mai multe succese în ultimele luni în cadrul alegerilor legislative parțiale.
Sursa: Le Monde
Dată publicare:
06-10-2025 10:51