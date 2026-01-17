Întreruperi de energie electrică în opt localități din Harghita, posibil din cauza vremii. 1.500 de consumatori, afectați

17-01-2026 | 20:55
ger gheata

Aproximativ 1.500 de consumatori din opt localități sunt afectați de întreruperi de energie electrică, posibil din cauza vremii, anunță ISU Harghita.

Aura Trif

Potrivit sursei citate, 19 posturi de transformare au rămas nealimentate în localităţile Bădeni, Rareş, Sânpaul, Orăşeni, Crăciunel, Satu Nou, Ocland şi Mărtiniş, cu 1.504 utilizatori.

Nu se cunoaşte cauza exactă a întreruperilor de energie electrică, dar este posibil ca problemele să fi fost generate de condiţiile meteo.

Echipele distribuitorului de energie se află pe teren şi lucrează pentru remedierea defecţiunilor.

Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod galben meteo de vreme geroasă, cu temperaturi minime cuprinse între minus 20 şi minus 10 grade Celsius.

Cod galben de ger în toată țara. Temperaturile minime vor ajunge la -20 de grade. Când scăpăm de vremea rea | HARTĂ
Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-01-2026 20:55

