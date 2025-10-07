Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”

Stiri externe
07-10-2025 | 10:50
Președintele francez, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului demisionar să negocieze, până miercuri seară, formarea Guvernului. Informația aparține unor surse de la Elysee, citate de presa din Hexagon.

Sebastien Lecornu și-a anunțat, luni, demisia, la nici o lună de la numirea în funcție. A stârnit, astfel, stupefacție și derută la Paris. Abia își anunțase echipa, dar componența listei a stârnit nemulțumiri.

Acum, extrema dreaptă cere alegeri anticipate, iar extrema stângă vrea ca Macron să renunțe imediat la funcție.

După săptămâni de consultări cu toate partidele politice, Sebastian Lecornu şi-a numit miniştri, duminică după-amiază. Însă nu au apucat să țină nici măcar o ședință. Se pare că noua componenţă a cabinetului i-a înfuriat deopotrivă pe opozanţi şi pe aliaţi, care au considerat guvernul fie prea de dreapta, fie insuficient de dreapta.

Marine Le Pen, liderul grupului Reunirea Națională, de extremă-dreaptă: „Îi cer (președintelui Macron) să dizolve Adunarea Națională pentru că am ajuns la capătul drumului și nu există altă soluție decât să ne întoarcem la urne, pentru ca poporul să decidă direcția viitoare a țării. Farsa a durat destul”.

Sebastien Lecornu
Franța anunță structura noului guvern condus de Sébastien Lecornu: Al treilea executiv într-un an, deja amenințat de opoziție

Benjamin Lucas, deputat al Partidului Ecologist și Social: „Eu spun că soluția logică, soluția respectabilă pentru o democrație, din partea Președintelui Republicii, este să accepte stânga și să o cheme la guvernare și să aleagă varianta conviețuirii”.

Între timp, președintele Emmanuel Macron i-a dat premierului demisionar Sebastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru „ultimele negocieri”, spun surse din anturajul liderului de la Elysee, citate de presa franceză. Astfel, Macron pare să excludă momentan varianta unei demisii.

„Am acceptat, la cererea Președintelui Republicii, să port ultimele discuții cu celelalte forțe politice pentru stabilitatea țării. Îi voi spune șefului statului miercuri seară dacă acest lucru este posibil sau nu, astfel încât să poată trage toate concluziile necesare”, a transmis Sebastien Lecornu, printr-o postare pe X.

John Leicester, The Associated Press: „Macron rămâne acum fără opțiuni. Ca un apropiat al președintelui, Lecornu, în vârstă de 39 de ani, fusese văzut ca fiind probabil ultima șansă acceptabilă a lui Macron pentru a construi un consens în parlamentul profund divizat în jurul unor probleme importante pentru Franța. Cea mai importantă dintre acestea este bugetul guvernului pentru anul viitor. Dar toate acestea sunt acum în plin haos”.

Franța trebuie să adopte urgent un buget pentru reducerea deficitului uriaș și a datoriei publice astronomice, iar măsurile de austeritate necesare sunt extrem de nepopulare și nu au suficientă susținere în Parlament.

John Leicester, The Associated Press: „Următorul pas în această dramă politică nu este clar încă. Dar presiunea de a dizolva din nou Parlamentul crește asupra lui Macron. Președintele mai poate încă să funcționeze pe scena mondială, menținând Franța implicată în eforturi diplomatice pentru războaiele din Ucraina și Gaza, spre exemplu. Dar autoritatea sa pe plan intern scade. Macron a spus că nu va demisiona. Însă ultima etapă a președinției sale, până în 2027, ar putea fi într-adevăr foarte dificilă”.

Toată această criză politică a avut impact imediat asupra piețelor financiare. Acțiunile companiilor franceze au suferit pierderi semnificative.

Sursa: Pro TV

Etichete: macron, emmanuel macron, Franta,

Dată publicare: 07-10-2025 10:50

Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său
Stiri externe
Continuă criza politică în Franța. Noul premier a demisionat la o zi după ce a anunțat componența guvernului său

Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia lui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, luni dimineață.

Franța anunță structura noului guvern condus de Sébastien Lecornu: Al treilea executiv într-un an, deja amenințat de opoziție
Stiri externe
Franța anunță structura noului guvern condus de Sébastien Lecornu: Al treilea executiv într-un an, deja amenințat de opoziție

Președinția franceză a dezvăluit duminică componența noului guvern condus de premierul Sébastien Lecornu, format din 18 miniștri și constituit după aproape patru săptămâni de negocieri intense, al treilea executiv în decurs de un an.

Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte"
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră"
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon" testează pregătirea forțelor române și aliate
Stiri actuale
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

