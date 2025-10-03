Un celebru fotojurnalistul francez, ucis în Ucraina. Emmanuel Macron acuză că a fost „victima unui atac cu drone ruseşti”

Fotojurnalistul francez Antoni Lallican, de 37 de ani, a fost ucis vineri într-un atac cu dronă în Donbas, în estul Ucrainei, au anunţat organizaţiile de jurnalişti EFJ-IFJ şi SNJ, informează AFP.

El a fost "victima unui atac cu drone ruseşti", a declarat preşedintele francez Emmanuel Macron.

Un jurnalist ucrainean, Georgiy Ivanchenko, a fost rănit în cursul aceluiaşi atac, au indicat Federaţiile Europeană şi Internaţională ale Jurnaliştilor şi Sindicatul Naţional al Jurnaliştilor (SNJ), potrivit cărora atacul a avut loc în jurul orei 07:20 GMT vineri.

FEJ şi FIJ "condamnă această crimă de război şi cer autorităţilor să deschidă o anchetă pentru identificarea responsabililor", se arată într-un comunicat.

"Este pentru prima dată când un jurnalist este ucis de o dronă în Ucraina", au subliniat organizaţiile.

Brigada alături de care se aflau jurnaliştii a confirmat, de asemenea, că a fost vorba de o dronă rusească. Antoni Lallican "a fost ucis în urma unei lovituri ţintite a unei drone FPV inamice", a transmis aceasta pe Facebook.

"Cei doi jurnalişti purtau un echipament de protecţie individuală" şi, pe veste, "aveau semne de recunoaştere - inscripţia 'presă'", potrivit aceleiaşi surse.

Antoni Lallican colabora cu mai multe publicaţii franceze (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, etc.) şi străine (Der Spiegel, Die Welt, Le Temps, etc.).

Era, de asemenea, angajat din 2018 al agenţiei foto Hans Lucas, potrivit preşedintelui acesteia, Wilfrid Esteve.

"El mergea regulat în Ucraina, cunoştea foarte bine terenul şi ştia cum să lucreze", a povestit pentru AFP Esteve.

Numărul jurnaliştilor ucişi în Ucraina de la începutul războiului, în februarie 2022, diferă în funcţie de sursele citate. Potrivit UNESCO, 22 de jurnalişti au murit în timp ce îşi exercitau profesia, faţă de 17, conform SNJ. Autorităţile ucrainene au oferit cifre variabile.

